El Masters 1000 de Madrid analiza opciones para garantizar que se juegue

El Masters 1000 de Madrid, programado para el 12 de septiembre próximo en el marco de la gira europea sobre polvo de ladrillo, "analiza y valora las mejores opciones posibles" para que puede celebrarse, según lo destacó hoy la organización y luego de haber recibido una sugerencia de la Comunidad de Madrid para que no se lleve a cabo debido al aumento de casos de coronavirus.



"Estamos en estrecha comunicación con la Comunidad de Madrid y analizamos y valoramos las mejores opciones posibles para que el torneo pueda jugarse entre el 12 y 20 de septiembre. La decisión final recaerá sobre Ion Tiriac y Super Slam Ltd. que son los propietarios de la licencia", informó hoy la organización del Mutua Madrid Open, según consignaron las agencias de noticias EFE y DPA.



Las dudas sobre una eventual cancelación del certamen surgieron a partir de que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, envió una carta al director del torneo, el tenista Feliciano López, en la que desaconsejaba su celebración por el "riesgo potencial que supone para la salud del público y de los jugadores", luego de que se produjeron rebrotes de casos de coronavirus.



"Al no poder asegurar una evolución positiva del coronavirus, la organización se compromete a tomar una decisión con tiempo suficiente. La situación provocada por el Covid-19 es difícil pero se valoran detalladamente todas las opciones posibles, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de toda la gente que participará en el torneo", añadió el comunicado de la organización.



El Masters 1000 de Madrid tuvo como campeón de la edición 2019 al serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, y el único argentino que alzó el trofeo fue el cordobés de Unquillo David Nalbandian en 2007, cuando le ganó la final al suizo Roger Federer por 1-6, 6-3 y 6-3.