Ciclista perdió contra Pergamino Básquet

Ciclista Juninense sumó una nueva derrota en el campeonato clausura de La Liga Argentina.

Anoche perdió en el Coliseo ante Pergamino Básquet por 79 a 74 en otro juego que se le escapó en el final.

Ambos ofrecieron un partidazo en el Coliseo del Boulevard. En reiteradas oportunidades Ciclista dominó el juego (llegó hasta sacar 9 en un pasaje) y Pergamino lo remontó con Núñez y Romero a la cabeza.

Agustín Sigel cerró el tercer cuarto con un triplazo: 60-57 y Ciclista pareció encaminarse hacia el triunfo, pero la defensa volvió a fallar en el cierre y Pergamino Básquet dio vuelta la historia.

Lucas Reyes fue el verdugo que sentenció desde la línea la suerte del Verdirrojo con seis simples limpitos convertidos de manera consecutiva en el último minuto.

El próximo miércoles 22 Ciclista Juninense visita a Deportivo Viedma, en la puerta de la Patagonia Argentina.

Programa

Anoche

Racing (A) 98 vs El Talar 90

Lanús 76 vs Rocamora 62

Quilmes (Mdp) 84 vs Dep. Viedma 87

Hoy

20.30 Gimnasia (Lp) vs La Unión (C)

21 Unión (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

21 Sp. Suardi vs Colón (Sf).

Reconocimiento a Víctor Piña

El club Ciclista Juninense le realizó un más que merecido reconocimiento al Dr. Víctor Piña, por su extensa y desinteresada trayectoria en la entidad atendiendo a los jugadores.

El acto tuvo lugar antes del partido y le entregaron el reconocimiento el presidente Miguel Had, Javier Toto Gómez y Mauricio Oliva.