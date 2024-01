Arrancó el primer torneo de pádel en Atlanta de Morse

Atlanta de Morse comenzó el año con la primera edición del torneo de pádel, que arrancó a jugarse ayer por la tarde, en el complejo de la institución. El certamen tiene la participación de 12 parejas mixtas, con jugadores de Junín y la zona, y se llevará a cabo hasta mañana.

La competencia se inició con la fase de grupos, que se completará hoy, y tendrá tres partidos por zona. Hoy, se disputarán nueve partidos y mañana se realizarán los cuartos de final, las semifinales y la final, si las condiciones climáticas lo permiten ya que la cancha es abierta.

En el transcurso de la jornada de cierre, habrá un partido exhibición con jugadores de Junín y la zona, de Primera y Segunda categoría. Además, el club ofrecerá un servicio de cantina durante el torneo para todos los que se acerquen a presenciar el evento.

La programación de hoy es:

13.00 Garate – Coña vs. Roma – Bava (Zona B)

14.00 Garate – Coña vs. Román – García (Zona B)

15.00 Roma – Bava vs. Román – García (Zona B)

16.00 Morini – Pratti vs. Pique – Nahuel (Zona C)

17.00 Morini – Pratti vs. Insaurralde – Insaurralde (Zona C)

18.00 Pique – Nahuel vs. Insaurralde – Insaurralde (Zona C)

19.00 Miranda – García vs. Pratti – Grecco (Zona D)

20.00 Miranda – García vs. Giagante – Coña (Zona D)

21.00 Pratti – Grecco vs. Giagante – Coña (Zona D).