Sofía Bontempi Garrote y Paula Sofía López, dos adolescentes de Junín que brillaron en Tecnópolis

Como anticipó Democracia, se disputó en el complejo Tecnópolis, en Villa Martelli (Buenos Aires), la final nacional de los Juegos Nacionales Evita 2023, con la instancia decisiva de las modalidades "urbanas".

Allí, ganó la medalla de oro en Freestyle la juninense Paula Sofía "Bav" López y también se coronó campeona nacional de manera invicta en la categoría Sub-16 femenino la ajedrecista de nuestra ciudad, Sofía Milagros Bontempi Garrote, quien logró seis puntos luego de disputarse siete rondas del deporte de los trebejos.

"Sofi" ganó cinco partidos y empató las dos restantes, para lograr la medalla dorada en el Parque que el Ministerio de Cultura de la Nación montó en Villa Martelli, destacándose que esta es la 75ª edición de los "Evita" nacionales.

En Tecnópolis, se compitió en ajedrez (individual y por equipos, con Bontempi Garrote integrando el elenco de Provincia de Buenos Aires que se coronó también campeón invicto), básquetbol 3 x 3, BMX Freestyle, Breaking, Escalada, Parkour, Skate y Freestyle (Rap), donde representó a Junín y a la provincia de Buenos Aires la juninense Paula Sofía López (artísticamente apodada "Bav"), quien se adjudicó la instancia provincial disputada hace pocos días en Quilmes y protagonizó la final del domingo 27 en esta disciplina, obteniendo la presea dorada en gran labor personal.

Bontempi, campeona invicta individual y además por equipos

Sofía Bontempi Garrote (ELO de 1649), debutó el jueves venciendo con piezas negras a Bianca Gaette, para luego derrotar (llevando trebejos blancos nuestra exponente) a Alma Amodey.

Por la tercera ronda, "Sofi" llevó piezas negras y doblegó a Milagros Castañeda, para luego vencer con blancas a Carla Paglione, en el cierre del primer día de competencias. El viernes 25, se disputaron las tres últimas rondas y por la quinta, la juninense enfrentó e hizo tablas (empate) conduciendo piezas negras con la venezolana radicada en Capital Federal, Brigty Vyany Contreras Quintero (ELO de 1521) y candidata a maestra FIDE.

Luego, en la sexta fecha y en notable tarea, la juninense (de 16 años) se impuso conduciendo los trebejos blancos a la primera preclasificada, la salteña y candidata a maestra FIDE, Karen Nerina Gaite, cuyo ELO internacional es de 1845 puntos.

Sofía Garrote Bontempi cerró su participación en individuales enfrentando en la mesa 1 y con pieza negras a la santafesina Julieta Giménez (con un ELO de 1399). Completó su gran tarea haciendo tablas con la ajedrecista rosarina, coronándose así la juninense ganadora de manera invicta, como medalla de oro y campeona Nacional de los Juegos Evita 2023.

Por equipos, la talentosa trebejista de Junín conformó el elenco Sub-16 de la provincia de Buenos Aires y ganó las siete partidas que jugó, sumando otros tantos puntos para el elenco que además conformaron los también bonaerenses Agustín Meza Astrada (1590 de ELO), Luis David Ignacio (1771), Bautista Souza y Abril Selene Jara Molina (ELO de 1497).

Debutaron venciendo 4 1/2 a 1/2 a Tucumán, con la juninense superando a María del Pilar Riera; luego derrotaron 4 1/2 a 1/2 a Tierra del Fuego (Sofía doblegó a Samira Zuñiga) y posteriormente superaron 5 a 0 a Mendoza, con "Sofi" venciendo a José R. Salomón Ferreyra.

Por la cuarta fecha, el team de Buenos Aires (con Sofía Bontempi superando a Lucía R. Izaguirre), venció 3 a 2 a Santa Fe y por la quinta ronda, los bonaerenses superaron 4 a 1 al team de Capital Federal, ganándole nuestra representante a Milagros Castañeda.

Por la sexta ronda, dieron cuenta de Corrientes por 5 a 0, sumando Bontempi Garrote la partida que la enfrentó a Martín N. Martínez y cerrando el certamen por equipos, Buenos Aires le ganó 4 a 1 a Salta, ganando el punto que le tocó disputar a la juninense en la partida ante Andrés Alejandro Cuellar.

El team bonaerense ganó invicto la competencia, sumando 30 unidades de las 35 puestas en juego (siete puntos aportó Sofía Bontempi Garrote), y sumando en total siete unidades, por los siete triunfos logrados.

Fueron escoltados por el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 6; tercero concluyó el elenco de Santa Fe, con 5; cuarto Salta; quinto finalizó Chubut; sexto Chaco; séptimo Misiones; octavo Entre Ríos; noveno Jujuy; y décimo finalizó el equipo de la provincia de Mendoza. También Sofía Milagros Bontempi Garrote se impuso en la competencia denominada Blitz Davis, en la modalidad por parejas, para cerrar un torneo nacional brillante en lo personal.

Sofía señaló que "Fue muy difícil la competencia"

Al analizar lo vivido en Tecnópolis, Bontempi Garrote manifestó inicialmente: "Competimos contra chicos de las otras Provincias, de todas las del país y en Sub-16, gané el certamen, en el cual representé a la provincia de Buenos Aires junto a Abril Jara. Por equipos, también ganamos invictos, siete sobre siete rondas jugadas. Luis David Ignacio, de nuestro equipo, ganó el Sub-16 masculino, y yo gané el mejor tablero por equipos. Me sentí relajada, mis papás no fueron conmigo -solo a llevarme y a buscarme- y allí (en Villa Martelli) hice nuevos amigos, conocí chicos y chicas de mi edad y en cuanto al torneo, esta vez fue muy difícil la competencia. Yo, actualmente, no estoy estudiando mucho ajedrez (algunas horas sigo haciéndolo con Diego Flores y Ramiro Troilo), pero pude ganar".

Agregó luego que "Es importante que tus padres y amigos te ayuden, te alienten a seguir en el deporte que te gusta y eso me pasa, afortunadamente", agregando como corolario que "En octubre se realizará en torneo abierto de Junín, con la participación de bastantes maestros de distintas partes, así que estaré jugando de local y espero que me vaya bien", cerró Sofía Milagros Bontempi Garrote.