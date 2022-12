Auto Moto Club Junín: Una de las instituciones históricas de la Ciudad

El Auto Moto Club Junín es una de las instituciones deportivas más histórica y representativa de la Ciudad.

La entidad se sostiene por una comisión de apoyo de siete integrantes que buscan el crecimiento y las mejoras dentro del predio. En la actualidad, el grupo que se encuentra a cargo del Auto Moto espera la habilitación para realizar una asamblea y elegir nuevos directivos. Carlos Juliá, integrante de la actual comisión de apoyo, dialogó con Democracia sobre el presente de la institución.

-¿Cómo se encuentra el club?

-Nosotros recibimos el club de parte de la gestión anterior para mantenerlo. Somos un grupo de seis - siete amigos que lo mantenemos y lo vamos mejorando como podemos. Pintamos las torres de adentro y afuera, el playón de boxes y los baños. Ahora, inauguramos una cantina con todas sus aberturas y cómoda para atender.

El club está dado de baja para las competencias nacionales, pero podemos hacer eventos o carreras zonales y con ese ingreso lo mantenemos un poco y lo mejoramos. Hacemos un sacrificio bárbaro entre 4 o 6 personas porque es un monstruo muy grande y no tenemos ningún apoyo, salvo de las publicidades que nos dan una mano año tras año.

En la parte de adentro hay que recorrerlo porque está hermoso. Tenemos un poco descuidado el frente porque realmente no podemos.

-¿Con cuántos ingresos cuentan actualmente?

-El único ingreso mensual que tenemos es cuando renovamos los carteles, que lo hacemos cuando se vencen y la gente nos da una mano con muy buena predisposición. Hay carteles que tienen más de diez o doce años con la misma publicidad. Los sponsors que se fueron también nos dieron una mano.

Además, realizamos un evento de picadas de autos y motos por mes o mes y medio. Tenemos alguna exposición de autos y eso nos ayuda. Somos un grupo de amigos incansables que nos hicimos cargo del club entre paréntesis porque sigue estando en manos de la gestión anterior. Los directivos no quieren estar más y confiaron en nosotros para que lo mantengamos hasta que podamos hacer una nueva comisión.

-¿Hace cuánto tiempo están a cargo del club?

-Hace cinco años y estamos esperando que de personería jurídica nos habiliten para hacer una nueva comisión directiva. En cualquier momento sale y vamos a realizar una asamblea para elegir nuevos directivos.

-¿Qué se necesita para habilitar el autódromo?

-El autódromo se hizo para carreras o eventos nacionales, pero si no tenemos un apoyo a nivel provincial o nacional no lo podemos habilitar y seguiremos con las categorías zonales que están muy bien. Además, se puede utilizar para competencias de ciclismo u otro deporte.

Para el año que viene, tenemos fechas pedidas para una categoría de Santa Fe y es muy probable que vengan a correr tres carreras en el año.

-¿Cómo está la pista del autódromo?

-La pista para las categorías nacionales necesitan un reasfaltado en dos o tres sectores, pero para competencias zonales está bien. Nosotros recorremos otros autódromos y sabemos cómo se encuentra.

La pista para Turismo Carretera, Top Race o Turismo Nacional está dada de baja y no se puede usar porque está roto y, con la velocidad de esos autos, rompería aún más el circuito.

-¿El sector de la pileta está habilitado?

-El club no puede abrir la pileta porque es un ‘monstruo’ y hay que hacer una inversión porque hay cosas que están obsoletas. Hay que invertir mucho dinero para poner en condiciones el lugar y habilitarlo.

No se puede abrir, salvo que sea tercerizado. Tuvimos un montón de proyectos, pero no se llevaron a cabo por la inversión que hay que hacer y uno no sabe la concurrencia que puede haber. La gente, que viene a ver el club y quiere habilitar la pileta, ve lo que hay que gastar y no sabe cómo se va a recuperar ese dinero.

-¿Tuvieron proyectos para abrir ese sector?

-Sí. Tuvimos muchas conversaciones y además, fueron a recorrer el predio, sacaron presupuesto, pero hay que renovar todo y sale muy caro.

-¿No hay fecha de asamblea todavía?

-No, la asamblea baja de personería jurídica y estamos esperando la habilitación para realizarla.

Hace cinco años que estoy y acompañé mucho, en los últimos años, al presidente anterior que fue Dardo de Benedetto y falleció. Por eso, tenemos que esperar la habilitación.

Autodrómo Eusebio Marcilla

El autódromo se re-inauguró el domingo 7 de agosto de 2011 con la participación del Turismo Carretera y el TC Pista. El circuito original que poseía 2.000 Mts. fue modificado, se anexaron al predio más de 50 ha y se construyó un circuito de más de 4.200 m, capaz de albergar a cualquier categoría del automovilismo nacional argentino, como el Turismo Carretera, Súper TC2000, TC2000, Turismo Nacional, Fórmula Renault y Top Race.

Para lograr un circuito acorde a las exigencias del Automovilismo Nacional, sobre un predio de 136 hectáreas en los terrenos linderos del Balneario Municipal Laguna de Gómez se llevaron a cabo las obras con el rediseño del trazado del circuito y una nueva cinta asfáltica que dejó en Junín un moderno autódromo re-inaugurado el 7 de Agosto de 2011.

Con la presencia del Turismo Carretera ante aproximadamente 50 mil personas disputando su competencia número 1125 de la ACTC, 10ma. de la temporada 2011, se concretaba ante el acto de re-inauguración en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

Postales

1. Nueva cantina para el Auto Moto Club Junín.

2. Actualmente, se realizan eventos y carreras zonales.

3. El sector de piletas y quinchos que está inhabilitado.