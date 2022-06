Rivadavia de Junín volverá a ser local, por el torneo Promocional Asbalnor

El domingo 5 de junio a partir de las 11 de la mañana se disputará la tercera fecha del Torneo Promocional 2022 de la Asociación de Balonmano del Norte (Asbalnor), competencia en la que participan los equipos de primera división masculino y femenino del Club Rivadavia de nuestra ciudad .

Los elencos rivadavienses van a jugar como locales en el gimnasio del complejo deportivo municipal "General San Martín", recinto donde se disputará íntegramente la fecha, recibiendo los equipos albicelestes a sus similares de San Nicolás, Baradero, Colón y General Lagos (Santa Fe).

La programación

Los horarios y encuentros previstos, serán los siguientes:

11 hs., Rivadavia "B" vs. Belgrano de San Nicolás.

12.30, Rivadavia de Junín "A" vs. El Fortín de Colón.

14: Rivadavia "A" ante Rivadavia "B", en choque de locales.

15.30: El Fortín de Colón frente a Huracán de Baradero.

17 hs.: Rivadavia de Junín vs. Libertad de General Lagos.

Torneo local de la ajubal

Por otra parte, la dirigencia de la Asociación Juninense de Balonmano dio a conocer el calendario del torneo oficial 2022, que se disputará a partir del venidero mes de julio.

La primera fecha se disputará el domingo 10 de julio en nuestra ciudad, siendo local Rivadavia (J). La segunda se disputará el domingo 31 del venidero mes en General Pinto, siendo local los equipos de Handball Pinto. La tercesa jornada volverá a tener a Junín como epicentro, con los equipos del Club Atlético Mariano Moreno local en condición de anfitriones. La cuarta ronda de partidos se disputará en la ciudad de Salto Argentino el domingo 4 de septiembre, y tres semanas más tarde, el domingo 25/9, se jugará la quinta fecha en la localidad de 25 de Mayo.