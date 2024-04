Disputaron la primera jornada del torneo "Apertura" 2024 de handball

Tal como estaba previsto dio comienzo el torneo "Apertura" 2024 que organiza la Asociación Juninense de Balonmano, con partidos jugados en dos jornadas.

En los adelantados del sábado 6, debutó en la Liga el Club Atlético Belgrano de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, ante Handball General Pinto, mientras que las chicas de Rivadavia de Junín lo hicieron frente a la Escuela Municipal de Handball de Chacabuco.

Los encuentros se disputaron en el complejo municipal "General San Martín" de nuestra ciudad y al día siguiente se completó la fecha, jugándose los partidos en la ciudad bonaerense de Colón. Se llevaron a cabo cotejos de primera división, masculina y femenina, enfrentándose equipos de Salto Argentino, Colón, Arrecifes y Rivadavia de Junín.

Los resultados

En caballeros, Handball General Pinto 26 vs. Club Atlético Belgrano de San Nicolás 26; Rivadavia de Junín 48 vs. Handball Salto 22; y El Fortín de Colón 0 vs. Centro de Educación Física Nº 84 de Arrecifes 10. En damas, Rivadavia de Junín 13 vs. Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 18; Cobras de Colón 23 vs. Handball Salto 6.

En cuanto a la segunda fecha, va a disputarse el domingo 21 del corriente mes en nuestra ciudad.

Las posiciones

Caballeros

Ps. Equipos/Ciudades Pts. Dif.

1- Rivadavia de Junín 30 +26

2- C.E.F. 84 de Arrecifes 30 +10

3- Handball General Pinto 15 +00

4- Belgrano (San Nicolás) 15 +00

5- Handball Salto 10 -26

6- El Fortín de Colón -20 -10

Damas

Ps. Equipos/Ciudades Pts. Dif.

1- Cobras de Colón +30 +17

2- Esc Mun.de Chacabuco +30. +05

3- Rivadavia de Junín +10 -05

4- Handball Salto +10 -17

5- C.E.F.Nº 84 (Arrecifes) +00 +00.