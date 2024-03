Guido Rodríguez: "La historia detrás de la foto"

Nací en Junín, en el barrio de Villa Belgrano, en las torres de calle Italia y Avenida Libertad.

La verdad siempre fue un barrio muy tranquilo, con muchos chicos para jugar y con todavía algún que otro espacio para la pelota.

Inclusive teníamos el club Rivadavia cerquita, así que con los chicos íbamos ahí.

Ya a los 9 años fiché en Rivadavia. Estaba Germán Gaspar como técnico y recuerdo que Matías Bernardi era el preparador físico. Recuerdo también a Cristian Tridone, que es el profe que hoy está en Los Indios.

Hice todas las inferiores en Rivadavia de Junín. No recuerdo que hayamos ganado algún título. Estábamos ahí por salir campeones una vez en cuarta y no pudo ser. La realidad es que no teníamos buenas inferiores.

En primera debuté a los 16 años. Me promovió Marcelo Marisi, que hoy ya no está entre nosotros. Me hizo debutar él.

Luego seguí con Gustavo Merlo como técnico, pero enseguida me alejé del fútbol para priorizar los estudios y toda la movida que traía consigo la carrera de Educación Física, y no pude seguir jugando.

Me recibí el año pasado, cuando le di un cierre a la carrera con una materia que me quedaba pendiente.

En fútbol estuve trabajando un tiempo con las inferiores de River Plate de Junín y después me vine a darle una mano al profe que estaba en Argentino, Mauro Ilacqua.

Cuando terminó esa temporada en Argentino y estaba dando vueltas, me llamaron de Rivadavia de Junín.

Estuve cuatro meses trabajando con la primera de fútbol hasta que volvió la temporada de básquet de Liga Nacional en Argentino y tomé la titularidad de la preparación física. En ese momento estaba Chiche Japez.

Yo no hago una distinción demasiado grandre entre la preparación física del fútbol y la del básquetbol.

Son dos deportes colectivos donde se juega con otro. A mí me tocó trabajar en fútbol amateur y esto de Argentino es básquetbol profesional.

Diferencia hay en que acá, en Argentino, los chicos están más controlados, sabemos que solo vienen a entrenar acá y que viven para esto.

En el amateurismo hay que contar con que los chicos salgan del laburo y vayan a entrenar. O que te falten muchas veces porque comieron o no llegan del laburo por equis causa.

Es la diferencia que veo de mi paso de Rivadavia a Argentino.

La camiseta de “Manny”

Fue raro. En realidad Manny Payton tiene relación con el profe que está en Rivadavia de Junín, que es amigo mío. Es el novio de la hermana de un chico del club Argentino.

Y dos por tres salen a comer juntos, o Manny va a la casa de esa familia cada tanto porque se visitan.

Él ya me venía hablando del partido de fútbol, me preguntaba porque pasaba por la cancha a la noche y escuchaba de afuera un griterío tremendo. Yo le contestaba, pero por arriba.

En realidad nosotros no íbamos a estar para las finales porque salíamos de gira. Justo se dio la casualidad de que fueron a un tercer partido en el nocturno.

Yo fui a la cancha esa noche con mi familia. Estábamos en la primera tribuna y veo que pasa Manny con Richard (Granberry) por la calle. Me saludan y los hago entrar.

Se ponen a mirar el partido porque justo llegaron para la parte final y agarraron luego la tanda de penales. No se sabía para dónde iba a derivar el partido, porque estaban uno a uno.

Y gritaban los goles de los penales de Rivadavia como si hubiesen sido hinchas toda la vida. Se quedaron enloquecidos de ver tanta gente. La cancha estaba explotada. Del lado de Rivadavia estaba completo y del lado de Defensa también. No lo podían creer. Lo vivieron a flor de piel.

A todo esto Manny me había regalado una camiseta de él, cuando jugó en la Universidad.

Entonces, como lo vi tan enloquecido con Rivadavia, le dije que le iba a regalar una remera que yo usaba cuando estaba trabajando en Rivadavia.

Busqué una musculosa y se la traje. Estaba súper agradecido porque se quedó con la camiseta del campeón e iba y se lo decía a todos.

Se hizo hincha de Rivadavia de Junín, por la relación que tiene con el otro profe y por ir a ver la final donde justo se dio que Rivadavia fue el campeón de Junín.

¿Maradona o Messi? Yo soy contemporáneo a Messi. Igualmente me crié y crecí escuchando hablar de Maradona. No puedo elegir uno. Son épocas distintas.<