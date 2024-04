La Asociación Juninense de Balonmano dio a conocer el fixture de la fecha inaugural

La Asociación Juninense de Balonmano (AJUBAL) dio a conocer el fixture de la fecha inaugural del Torneo Apertura 2024, que se pondrá en marcha, el próximo fin de semana, con partidos entre sábado y domingo.

La primera jornada comenzará el sábado, desde las 16.30, en Junín, en el Complejo Municipal San Martín, con dos encuentros.

En la rama femenina, Rivadavia de Junín recibirá a EMH Chacabuco, en el primer turno, mientras que Belgrano de San Nicolás enfrentará a Handball Pinto, después, en la rama masculina.

La actividad continuará el domingo, en el Polideportivo de Colón, que será sede de la primera fecha y los locales serán Cobras y El Fortín. Los enfrentamientos arrancarán a partir de las 10 y se extenderán hasta pasado el mediodía, con partidos correspondientes a las categorías formativas.

El campeonato está compuesto por equipos femeninos y masculinos de siete localidades de la provincia de Buenos Aires: Salto, Chacabuco, Colón, Pinto, Junín, Arrecifes y San Nicolás.

La programación de la primera fecha es la siguiente:

Sábado (Junín):

16.30 Rivadavia (J) vs EMH Chacabuco (Femenino)

18.00 Belgrano (SN) vs Handball Pinto (Masculino)

Domingo (Colón):

10.00 El Fortín (C) vs CEF 84 Arrecifes (Masculino)

11.30 Cobras (C) vs Handball Salto (Femenino)

13.00 Rivadavia (J) vs Handball Salto (Masculino)

14.30 Formativas

Libre femenino: CEF 84 Arrecifes.