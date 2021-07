Los Pumas 7 obtuvieron la primera medalla para la delegación nacional

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7, alcanzó la medalla de bronce, la primera de la delegación albiceleste en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al imponerse en el duelo por el tercer puesto a su par de Gran Bretaña, por 17 a 12.

En el estadio Olímpico de la capital japonesa, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora culminó de la mejor manera posible un torneo que tuvo también un camino de espinas, por las complicaciones que surgieron para armar la formación, por lesiones y suspensiones.

Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta (el máximo anotador del equipo en el torneo) e Ignacio Mendy marcaron los tries del conjunto argentino. El pateador Santiago Mare aportó una conversión para el elenco que se subió al último escalón del podio.

Gran Bretaña, el rival que frustró a la Argentina (le ganó por 5-0 en tiempo suplementario) en los cuartos de final de los anteriores Juegos Río de Janeiro 2016, anotó por intermedio de Ben Harris y Ollie Lindsay-Hague, además de una patada a los palos del capitán Dan Bibby.

Así, el deporte argentino consiguió su 75ta. medalla en la historia de los Juegos Olímpicos con el bronce que ganó el seven y el se convirtió además en la décima novena disciplina en aportar al menos una presea al deporte nacional.

El número global se compone de 21 de oro, 25 de plata y 29 de bronce, entre París 1924 y Tokio 2020, todavía en pleno desarrollo.

“No fue un camino fácil. Pasamos muchos contratiempos, pero esta medalla es la recompensa. Los muchachos fueron inteligentes y consiguieron lo que nos habíamos propuesto, que era estar entre los cuatro mejores”, dijo el DT Gómez Cora luego del partido.

En el encuentro decisivo por el título, Islas Fiji repitió el título alcanzado cinco años atrás en Río de Janeiro 2016 y volvió a calzarse la medalla de oro. En el choque por el primer puesto, el elenco fiyiano le ganó a Nueva Zelanda por 27 a 12, para gritar nuevamente campeón.