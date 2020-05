Petrecca recibió a profesoras de estudios de danzas y a referentes de artes marciales

El intendente de Junín Pablo Petrecca recibió a representantes de estudios de danzas y de las artes marciales con el objetivo de analizar las problemáticas de ambos sectores y las variantes para encontrar soluciones.

El encuentro tuvo lugar en el despacho privado del Palacio Municipal, donde el jefe comunal recibió a integrantes de este sector productivo y cultural de la ciudad, quienes le manifestaron sus necesidades para volver a trabajar.

En la reunión también estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico del municipio, Eduardo Albarello, quien posteriormente expresó: “Llevamos a cabo una reunión con estudios de danzas y enseñanza de artes marciales, que nos contaron un poco cuál es la situación que atraviesan. Estuvimos estudiando algunas alternativas y es de las actividades económicas por las que todavía no hemos recibido respuesta”.

"Si bien todavía no podemos abrir, porque no depende del municipio, nos vamos con la esperanza de que van a hacer todo lo posible para que se habilite nuestro rubro".

Añadió: “Queremos que se mantenga la colaboración mutua entre las partes y nuestra intención es que se vuelva a abrir”.

Uno de los partícipes del encuentro, Gustavo Bruno, director del Instituto Federal de Artes Marciales, manifestó: “La reunión fue altamente positiva y estamos muy agradecidos con el Intendente y con Eduardo por dedicarnos un tiempo. Sabemos la buena predisposición que tienen, saben la necesidad que nosotros tenemos y queremos colaborar con el municipio para que se reactive este trabajo, porque va a permitir que más dinero circule por la ciudad y eso es un beneficio para todos”.

Bruno agregó: “Lógicamente, siempre con las medidas de prevención necesarias en cuanto a la seguridad e higiene, de hecho, hay actividades que estamos más aptas para estas condicionalidades porque no tenemos gimnasios. Ahora es momento de esperar y darle respaldo al Intendente, porque esto requiere del compromiso de todos”, completó.

Por último, Sabrina Blasi, docente de un estudio de danzas, indicó: “Es muy buena la apertura para escucharnos y saber cuáles son nuestras necesidades y que conozcan que nuestras formas de trabajo se diferencian de los gimnasios convencionales".

