Inés Arrondo: "El deporte es uno de los ámbitos donde la mujer está más postergada"

La secretaria de Deportes, Inés Arrondo, remarcó ayer que su área constituye "uno de los ámbitos en los que la mujer está más postergada", lo que espera modificar con un flamante programa de capacitación para federaciones, clubes y personas, que ya cuenta con más de 700 inscriptos, entre ellos la Unión Argentina de Rugby (UAR) y clubes de la AFA como Racing, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys de Rosario, Huracán y Vélez.

"El deporte es de los ámbitos donde la mujer está más postergada, desde la participación efectiva y los estereotipos. Pero también pudimos poner en discusión la problemática de género, masculinidades y violencia", contó Arrondo desde su oficina en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), que está prácticamente vacío por la pandemia de coronavirus.

Por estos días, la tarea principal de la ex Leona pasa por sostener a los clubes, en especial a los de barrio, que por la situación actual debieron entrar en los programas de emergencia, y también por plantear una formación continua para desnaturalizar las violencias en el deporte y romper con los históricos privilegios de los hombres.

El primer módulo del curso virtual organizado por su dirección de Políticas de Género, que es gratuito y constará de tres talleres, se llama "Lo que no podés dejar de saber sobre Género, Masculinidades y Violencia".

"Es la primera vez en la historia que en la estructura de deportes se crea un área específica para tener políticas más inclusivas y de género en un ámbito donde la mujer está tan relegada. Al mismo tiempo, el deporte es una gran herramienta para transformar, a través del juego y el uso del cuerpo, esas relaciones que se generan en las estructuras sociales", explicó Arrondo sobre el origen del programa.

"Machismo en grado mil"

La funcionaria se propuso con esa iniciativa cambiar un estado de "machismo en grado mil", que con humor diagnosticó en el deporte en general y la estructura de su Secretaría en particular, al momento de asumir.

"No hace falta hacer un diagnóstico porque está a la vista cuando ves la composición de las comisiones directivas de las federaciones y los clubes, los lugares de entrenadores y la utilización de recursos. Queremos desarrollar un plan para ir transformando esas estructuras en concordancia con la transformación que está haciendo toda la sociedad", planteó.

A modo de ejemplo, Arrondo destacó el fenómeno de Las Leonas, un equipo femenino que desde principios del siglo actual cobró mayor difusión y relevancia respecto del seleccionado masculino de la misma disciplina.

"Las Leonas generaron una revolución en meter mujeres en las canchas. Miles de niñas y adultas también se metieron en el deporte por inspirarse en Las Leonas y esa es la medalla más linda que tenemos, la de haber hecho popular al hockey. Es una disciplina con la que se vieron identificadas muchas mujeres y, al no ser un deporte tan habitado por hombres, la mujer encontró un espacio", analizó.

"También tuvimos más visibilidad porque ganamos todo, las medallas te dan eso. Pero fue un puntapié para otros deportes. Ahora las mujeres se acercan más al fútbol, ya hay una revolución de los estereotipos. Todas las disciplinas tienen situaciones similares en donde las mujeres luchan por su espacio", reconoció.

Con el seleccionado femenino de hockey, Las Leonas, cuyo logo fue diseñado por ella misma en el 2000, Arrondo fue campeona mundial (2002) y doble medallista olímpica (Sydney 2000 y Atenas 2004), entre otros logros. La marplatense jugó un total de 125 partidos internacionales con la camiseta argentina.

En diciembre de 2019, a los 42 años, Arrondo se convirtió en la primera mujer al frente de la Secretaría que el macrismo había degradado a Agencia. En esa reducción de rango se derogaron también varios artículos de la Ley del Deporte (27.202), cuyo apartado 20 bis otorgaba un cupo mínimo de 20% de mujeres en las comisiones directivas de las entidades deportivas.

Actualmente, esa participación está cerca del 17%, según el relevamiento más reciente, hecho por Argentina Amateur Deporte: de 942 dirigentes de 55 federaciones afiliadas al Comité Olímpico Argentino (COA), solo 158 son mujeres. En la AFA, por ejemplo, una sola mujer preside un club de Primera División (Lucía Barbuto, en Banfield), y ocupa uno de los 32 cargos en la Comisión Directiva, como vocal suplente.

Para Arrondo, el hecho de que tantos clubes se hayan anotado en los cursos de 'Género y Deporte' representa la "alegría de iniciar un camino" para trabajar en las estructuras.

El ejemplo del rugby

Por caso, el rugby –que estuvo en el ojo de la tormenta luego del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a manos de un grupo de jugadores de Zárate- fue uno de los deportes que primero se comprometieron con las tareas de capacitación para desterrar prácticas violentas como los "bautismos" y otros ritos vinculados con la masculinidad.

"En cuanto asumimos les expusimos nuestra línea de gobierno a los presidentes de todas las federaciones nacionales y se firmaron actas de compromiso. El deporte y la sociedad avanzan en entender que no están buenas algunas cosas y las máximas expresiones de esas estructuras machistas se ven reflejadas en la violencia. Estamos dando una pelea grande para achicar la desigualdad en el deporte", concluyó.