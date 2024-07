Los Pumas 7s quedaron sin chances de obtener medallas

Los Pumas 7s quedaron eliminados de los Juegos Olímpicos de París 2024 en los cuartos de final al perder ayer frente a Francia por 26 a 14 en el Stade de France.

El equipo argentino pudo remontar un partido que se había puesto 21 a 0 después de dos tries de Rodrigo Isgro y Marcos Moneta y las posteriores conversiones de Santiago Mare y Joaquín Pellandini, pero no le alcanzó para empatar el partido.

Los tries fallidos de Moneta y Matías Osadczuk, por no apoyar la pelota en el in-goal, no le permitieron a los argentinos imponerse en el marcador cuando estaban en su mejor momento, y lo pagaron caro con otro try de Antoine Dupont en el cierre del partido.

Mañana sábado a las 14.30, hora de la Argentina, Los Pumas 7s competirán por el quinto puesto nada menos que ante los All Blacks, que perdieron ante Sudáfrica en los cuartos de final por 14 a 7.

Recordemos que el equipo argentino de rugby debutó en la competencia con una victoria sobre Kenia (31 a 12) y luego aseguró su pase a los cuartos de final al vencer a Samoa (28 a 12). Sin embargo, cerraron la fase de grupos con una derrota ante Australia (22 a 12) y debieron enfrentar a Francia en un clima hostil, similar al que afectó al seleccionado de fútbol Sub-23 de Argentina, que perdió en un escándalo contra Marruecos.