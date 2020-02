Lo que venía siendo un rumor en los últimos días se confirmó totalmente: Los Pumas y los All Blacks se enfrentarán en Mendoza el próximo 19 de septiembre desde las 19.40, por el Rugby Championship 2020.

Las gestiones llevadas adelante por la Subsecretaría de Deportes y la Unión de Rugby de Cuyo, apoyada en los muy buenos antecedentes de la provincia como sede, hicieron posible este anuncio histórico.

Será el octavo test match que el seleccionado nacional juegue en el estadio Malvinas Argentinas ya que recibió a Italia en 2007, y luego, por el Rugby Championship, se enfrentó a Sudáfrica en 2012, 13 y 18 y Australia en 2014, 15 y 17. El saldo indica 3 victorias, un empate y 3 caídas.

También en 2002 se jugó en Mendoza el Sudamericano en el que el seleccionado jugó ante Uruguay, Paraguay y Chile en cancha de Independiente Rivadavia.

Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, dijo:

“En nombre de la Unión Argentina de Rugby, nos llena de orgullo poder anunciar estas tres ciudades para recibir a los mejores seleccionados del mundo en nuestro país. Tanto San Juan como Mendoza han demostrado estar a la altura para organizar este tipo de eventos y estamos convencidos de que este año tendremos dos grandes espectáculos en ambas ciudades. También será una excelente oportunidad para los sanjuaninos y mendocinos de tener a las figuras más emblemáticas del rugby internacional y disfrutar de una semana única en su propia ciudad”, expresó el titular de la Unión.

Los All Blacks nunca jugaron con Los Pumas en el interior, solo lo hicieron en Buenos Aires (Ferro, Vèlez Sarsfield y una vez en River Plate) aunque en tiempos de rugby amateur visitaron distintas provincias en 1976, 1985 y 1991.

Justamente en 1976 y 91 jugaron en Mendoza, frente al seleccionado de la URC. La primera vez fue en la Villa Marista, en El Challao, y la segunda, en Independiente Rivadavia.

El seven participará de la quinta etapa del circuito mundial

El seleccionado argentino de rugby modalidad seven, Los Pumas 7s, participará de la quinta etapa del Circuito mundial 2019-2020, que se llevará a cabo entre el 29 de febrero y el 1° de marzo próximos, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, bajo la organización de la World Rugby.

El seleccionado argentino dirigido por el entrenador Santiago Gómez Cora integrará la Zona “A” junto a Fiji-campeón del seven de Sydney, Francia y Corea del Sur.

Las cuatro zonas son las siguientes:

Zona “A”: Argentina, Fiji, Francia y Corea del Sur.

Zona “B”: Sudáfrica, Irlanda, Canadá y Kenia.

Zona “C”: Estados Unidos, Australia, Escocia y Samoa.

Zona “D”: Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda y España.

El seleccionado argentino finalizó en la octava colocación en la edición anterior disputada en Sídney. Australia, mientras que Fijí se coronó campeón al vencer en la final a Sudáfrica por 12 a 10.

El formato del certamen se disputará como era anteriormente y no como fue en los torneos de Hamilton y Sídney, ya que se disputarán cuartos de final y clasificarán a la final de Copa de Oro, los dos primeros de cada zona.

La sexta etapa del Circuito mundial se llevará en la ciudad de Vancouver, Canadá, los próximos 7 y 8 de marzo.

El seleccionado de Nueva Zelanda encabeza las posiciones con 76 unidades, seguido por Sudáfrica con 67, Francia 56, Inglaterra 54, Fiji 53, Estados Unidos 47 puntos.