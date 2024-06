El venezolano Rondón ninguneó a River: "fue un equipo más"

El experimentado delantero venezolano Salomón Rondón le restó importancia a su paso por River, donde jugó apenas once meses, al afirmar que "fue un equipo más" en su dilatada trayectoria deportiva.

"Es un gran equipo, pero fue uno más y ya está", afirmó el goleador, actualmente en Pachuca de México, al que se incorporó a principios de este año.

Rondón -de 34 años- estuvo en el club de Nuñez desde enero hasta diciembre de 2023, cuando solicitó la rescisión de su contrato alegando cuestiones personales y se marchó al fútbol mexicano.

"Mucha gente me dijo: ´no te fue bien´, pero jugué 35 partidos e hice diez goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, donde jugué 15 partidos e hice cero goles", expresó en declaraciones a La Vinotinto Podcast.

Además, cerró la nota con una peculiar frase sobre Argentina y comparó la comodidad de trámites con México: "Es más, que se jodan: yo llegué el 28/12 a México y el 8/1 ya tenía mi DNI. El 28/1 llegué a Argentina y el DNI me lo dieron el 7/8. Ya está. Con esto te dije todo".

El atacante, quien hoy jugó para la selección de su país frente a Ecuador en el marco de la Copa América, pasó por Aragua de Venezuela; Las Palmas y Málaga de España; Rubin Kazan, Zenit

de San Petersburgo y CSKA de Rusia; West Bromwich Albion y Everton de Inglaterra antes de llegar a River.