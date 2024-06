Según la mirada juninense, la Selección llega como candidata a la Copa América

El jueves comenzó una nueva edición de la Copa América y, con ella, una nueva ilusión para todos los argentinos que siguen con entusiasmo a la Selección nacional, que es la vigente campeona de dicha competencia.

Por eso, para entender la manera en que se encuentra el conjunto liderado por el DT Lionel Scaloni, Democracia dialogó con cuatro referencias del fútbol local.

Uno de ellos fue José Tomino, de reconocida trayectoria al haber jugado en Sarmiento, Newbery, San Telmo, San Lorenzo, Defensores de Belgrano y Deportivo Baigorrita, entre otros.

Otra de las palabras autorizadas consultadas fue Gustavo Merlo, con recorrido por Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata, Los Andes, Deportivo Pereyra de Colombia, Oriente Petrolero y Blooming de Bolivia. Actualmente es el DT de Atlanta de Vedia. También Oscar “Gallo” Melillo, quien jugó en San Lorenzo, Newbery y Sarmiento, y en el fútbol boliviano y paraguayo. Y, finalmente, Ricardo Calabró, emblema de Villa Belgrano y con un recordado paso por Sarmiento.

Candidatos

La selección Argentina deberá defender la corona conseguida en el 2021, cuando logró el primer hito del ciclo de Lionel Scaloni en la antesala al campeonato del mundo en Qatar 2022.

Todos los entrevistados, al igual que la opinión pública en general, apuntan a la Argentina como una de las firmes candidatas a quedarse con la copa. En tal sentido, al hacer un pronóstico, Merlo aclaró que “ningún partido va a ser fácil” y expuso: “Colombia; Uruguay tiene muy buen nivel y al tener a Bielsa va a tener una propuesta ofensiva de ataque rápido; y Brasil siempre es Brasil”. Asimismo, resaltó el lugar ocupado por nuestro seleccionado nacional y analizó: “Por jerarquía y nivel de futbolistas tiene que estar entre esos el ganador de la copa”.

Tomino realizó un pronóstico de la misma índole y adjudicó a la Argentina como “mayor candidata”. Pero aclaró: “Hay que jugar para adelante y a velocidad. No podés estar pasándotela entre el dos y el seis, el dos y el cuatro, o pelotazo: ese tipo de fútbol no me gusta. Cuando inició Scaloni, se jugó así y pensé que no iba a andar. Después hubo cambios y se notó”. También coincidió con Merlo en los posibles equipos a consagrarse, pero discriminó: “Brasil no se acomoda desde que perdió a Neymar: él era como Messi para nosotros, le daba una velocidad que no tienen los otros”.

“Ecuador y Paraguay son equipos que te pueden ganar un partido, pero no un campeonato.Uruguay lleva a Suárez y está Bielsa de DT: es un equipo a tener en cuenta, pero no lo veo campeón”, agregó. Calabró coincidió en los candidatos y, además de Argentina y Brasil, su ficha recae sobre la Selección uruguaya, ya que se considera “fanático de Bielsa y me gusta lo que propone”. Al respecto, añadió que “también hay que tener en cuenta a Estados Unidos, que es local y pesa mucho esa condición. Sería el cuarto candidato”.

Melillo coincidió con Tomino en que Uruguay es una selección a considerar, aunque no está consolidada para coronarse. Por eso, su debate se plantea entre la Argentina y Brasil. Al respecto, manifestó: “La selección nacional llega como la gran candidata siendo campeona del mundo y del continente, y una de las mejores del mundo. La de Brasil está quieta y no hay que despertarla”.

Análisis

Al abordar la manera en que llega y se encuentra futbolísticamente el equipo que dirige Scaloni, Tomino hizo foco en el proceso y dividió en dos etapas la propuesta de nuestra selección.

“Antes de ir a las Eliminatorias era un desastre. Jugaba mal, lento y retenía mucho la pelota atrás. Cuando llegaron las Eliminatorias cambió totalmente por los jugadores y la dinámica”, opinó. Y continuó: “El equipo que no tenga individualidades que no desnivelen no puede jugar. Di María, Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Mac Allister me gustan y responden a eso que planteo. Lo Celso juega lento y no me gusta. Tampoco me gusta De Paul porque se la pasa peleando, golpea el piso y protesta al referí. Se cree que peleando va a ganar. Lo pondría a Palacios en su lugar”.

Al igual que Tomino, Calabró también condujo su análisis en las individualidades y resaltó “los jugadores que el DT elige como el sistema de juego definido: no se desespera y tiene la pelota permanentemente”. En cuanto a un aspecto a trabajar hizo referencia al recambio. “Siempre está buscando recambios, y los jugadores que tienen mayor edad están siendo reemplazados. Está trabajando muy bien y sería un logro importante que esté Messi para los últimos minutos”, señaló.

Siguiendo la perspectiva de las individualidades, Merlo hizo énfasis en las figuras de MacAllister y Fernández al indicar que “están en su mejor momento, siendo parte de la Premier League de gran nivel. Di María tiene un gran compromiso y los delanteros están bien también. Todo esto respaldado por un gran arquero y dos centrales que juegan en el primer nivel inglés”.

Sin embargo, criticó: “El déficit está por las bandas: no tenemos un tres y un cuatro que nos den eso que falta. En algún momento tuvimos a Sorín y Zanetti, que nos daban proyección y garantía”. “Tagliafico es sólido, pero no ataca bien; Montiel no termina bien la jugada; Molina es el que mejor año tuvo y tiene algún tipo de lesión; y Acuña ataca bárbaro, pero no es un tres que defienda bien”, argumentó.

A su turno, Melillo consideró que “la Selección está bien” y se refirió a la parte contextual al abordar la condición del fútbol latinoamericano: “Acá es muy difícil, te lo dicen los jugadores mismos, y por eso se los llevan: son luchadores, juegan bien y te ganan un partido. Las canchas, los climas, la gente y la altura son factores distintivos”, opinó. Y comparó: “En Europa juegan firmes, pero no con la vehemencia que tienen acá. Allá recién ahora discuten con el árbitro”, desarrolló.

DT Scaloni

Con una marca de 72 partidos jugados y 53 victorias, en el puesto 1° del ranking FIFA y liderando al equipo que se consagró como campeón del continente, intercontinental y del mundo, Scaloni se ha ganado un lugar distinguido en la historia del fútbol nacional.

Calabró realizó una síntesis sobre el proceso del DT. “La mayoría no le tenía fe en el momento en que asumió. Pero tiene un cuerpo técnico muy bueno y fue campeón con un juego que nos gusta ver: salir jugando y con buenos intérpretes. Es el mejor que podemos tener”, resumió. Asimismo, Melillo también marcó la resistencia que se generó alrededor de la figura del DT. Sobre eso, expresó: “Fue resistido por la actitud que tuvo, porque pertenecía a otro cuerpo técnico y eso cayó mal. Fue cosechando cosas. Y me parece que es una persona muy trabajadora”.

En tal sentido, profundizó: “Juega con línea de cuatro, con la que pueden pasar los marcadores de punta al ataque, con un número cinco delante de ellos, y los suelta a todos”. Y comparó al seleccionado argentino con el Sarmiento del año 77 que integró: “Cuando ascendimos teníamos dos volantes de creación pura y de llegada: Rodolfo Pezzati, Omar Atondo, Miguel Ángel Álvarez por los carriles, la Bruja Ocampo, Ramón González o el Chino Benítez y Dos Santos. Hay que tener buen pie y manejo táctico, sino no pueden demostrar el juego que tienen”.

Acerca de la figura de Scaloni, Tomino fue contundente y evaluó: “Dio el examen perfecto. No es ningún iluso”.

A su turno, Merlo abordó a Scaloni de una manera integral y manifestó: “Tengo en cuenta el hecho de seguir insistiendo y proponiendo un juego ofensivo. También seguir llegándole al jugador, porque te das cuenta de que es un líder para el grupo por cómo le responden y por que todos estuvieron bien jugaran o no. De hecho, cuando le hicieron la nota a Messi hace poco, él dijo que Scaloni es una fuente de consulta”.

Volviendo a la figura del DT, Merlo definió a Scaloni como “muy cauto al momento de enfrentar a la prensa y con mucho equilibrio, que es el perfil que cualquier club quiere. Jugó por momentos como le hubiera gustado a Menotti y, por otros, defendió bien como un equipo de Bilardo”.

Messi

A lo largo de su vigente carrera, Messi logró cosechar más de 40 coronaciones entre las que incluye: una copa del mundo, una copa américa, 8 balones de oro, 6 botas de oro, 2 premios “The Best”, Champions, mundial de clubes, entre otros premios.

“Messi es un fuera de serie y te da una dinámica que no la tiene nadie. Lo mismo para dar asistencias, es un tipo maravilloso. Sin su presencia el equipo es otra cosa. Maneja el grupo y todos le tienen respeto. Scaloni tiene un liderazgo que lo pone en él”, analizó Tomino sobre el capitán argentino.

Calabró adhirió a la definición de Tomino y diferenció entre los lugares ocupados por Maradona y Messi. “Nada que ver con lo que pasó con Diego, que era el jugador del pueblo y peleaba por derechos; Messi no se metió mucho en eso, pero lo veo como un referente máximo. Es la frutilla del postre del equipo”, indicó.

Siguiendo con lo expuesto, Merlo también resaltó el momento personal del diez argentino y abordó el lugar como referente del equipo: “Hoy está en otra función, que va más allá de los 90 minutos; no solo en salvar como antes, sino en ser un nexo con los jóvenes y mostrar el camino. El Messi que no soportaba ir al banco o que lo sacasen, ahora está tranquilo y con un liderazgo más global”.

Respecto a lo que significa el momento del retiro, vivenciado por Merlo mismo hace algunos años, señaló que eso “se siente, y cuando él lo sienta lo va a decidir”. “No pasa por la edad ni la gloria, sino por algo que decís ´hasta acá llegué´. Te fastidia entrenar, concentrar y jugar un domingo al fútbol. Cuando no quise jugar más tuve la suerte de decidirlo yo, es decir, no fue una lesión o que alguien me lo dijo”, compartió.

Melillo, en sintonía con lo señalado por Calabró, también hizo foco en la parte contextual que caracteriza a nuestro país y explicó: “El argentino es muy exitista y muchos le han dado con un caño. Siempre queremos salir campeón y muchas veces no se puede”.

Sobre la figura de Messi, analizó: “Antes pensaba que lo peor era ir al banco de suplentes y ahora lo está aceptando. El jugador se pone grande y va aprendiendo otras cosas”. Y al igual que Merlo, Melillo coincidió sobre el lugar de liderazgo que representa hoy Messi y comparó: “Taqueta cumplía esa función en Sarmiento. Son jugadores especiales y ven un vestuario distinto. Los tocó la varita”.

Llegó el momento de la verdad para la selección y el tiempo contrastará las hipótesis futbolísticas expuestas. Distintas miradas con definiciones compartidas y puntos que se complementan para tener una definición integral para este torneo continental.