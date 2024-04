Las Formativas y el Senior abren una nueva jornada

Las categorías Formativas y el Senior, de manera parcial por las inclemencias del tiempo y las lluvias registradas en las últimas horas, abren el telón de la segunda fecha del Torneo Apertura organizado por la Liga Deporta del Oeste.

En lo que respecta a las divisiones inferiores, la acción estará repartida en las instalaciones de Sarmiento, Origone, River y Villa Belgrano con los duelos de las categorías pares. Mientras que los cotejos que debían jugarse en las canchas de Rivadavia de Junín, Ambos Mundos y BAP se reprogramaron para el miércoles 1 de mayo.

Sin embargo, la acción continuará mañana durante toda la jornada, pero con los cotejos correspondientes a las divisiones impares.

Por el otro lado, el Senior tendrá actividad hoy y el miércoles. Los duelos de la jornada de este sábado son Sarmiento-Newbery y River- Mariano Moreno. Mientras que BAP-Origone; Ambos Mundos-Defensa; y Rivadavia de Junín-Deportivo Baigorrita jugarán el próximo miércoles.

La programación para hoy es la siguiente:

Formativas:

Hoy:

Horario Cancha Partido División

12.00 C. Deportiva Sarmiento – Newbery Décima

12.00 Origone La Favela – Riv (L) Décima

12.30- River River – M. Moreno Décima

12.30 Villa Villa – A. Masch Décima

13.00 C. Deportiva Sarmiento – Newbery Octava

13.00 Origone La Favela – Riv (L) Octava

13.30 River River – M. Moreno Octava

13.30 Villa Villa – A. Masch Octava

14.00 C. Deportiva Sarmiento – Newbery Sexta

14.00 Origone La Favela – Riv (L) Cuarta

14.30 River River – M. Moreno Sexta

14.30 Villa Villa – A. Masch Sexta

15.15 C. Deportiva Sarmiento – Newbery Cuarta

15.45 River River – M. Moreno Cuarta

15.45 Villa Villa – A. Masch Cuarta

Senior:

Hoy:

Horario Cancha Partido División

16.45 C. Deportiva Sarmiento – Newbery Senior

17.15 River River – M. Moreno Senior