El éxodo de talentos: jugadores que abandonaron River Plate

En el caso de los clubes grandes, esta situación se potencia, porque todos los focos están puestos sobre su desempeño y porque debido a su condición, normalmente, son los equipos que realizan las incorporaciones más rimbombantes.

Sin embargo, no todo es color de rosas. En un fútbol mundial cada vez más competitivo y en un contexto socio-económico como el que atraviesa Argentina hoy, el éxodo de jugadores es cada vez más frecuente y, sobre todo, en jugadores muy jóvenes con apenas algunos partidos en primera división o sin siquiera haber llegado a debutar.

Por ejemplo, cuando juega River, probablemente, las luces estarán puestas en Claudio “Diablito” Echeverri: un joven talentosísimo que descolló en el Mundial sub-17 y llamó la atención del Manchester City que compró su pase por una cifra cercana a los 25 millones de dólares, aunque recién el próximo año se sumará a las filas del actual campeón del mundo a nivel clubes.

La cifra, está claro, es sumamente importante para las arcas del club de Núñez, sin embargo, los fanáticos del Millonario apenas podrán disfrutar a una de sus máximas joyas por una temporada. La posición del jugador fue fundamental para quedarse, al menos, durante este año en el club que lo llevó a la primera división. Sin embargo, y pese a ser una de las ventas más importantes de la historia del fútbol argentino, será poco el tiempo que lo veamos cuando juega River.

Afortunadamente para River, las negociaciones llegaron a buen puerto y logró una venta histórica, pero en ocasiones anteriores las cosas no salieron de buena manera y muchos talentos se marcharon en condición de libres sin dejar ingresos para el club.

Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré llegó a River el 3 de agosto de 2017 a cambio de alrededor de 3.5 millones de euros por el 50% del pase que correspondía a Atlético Madrid, aunque la última temporada la había jugado a préstamo en Villarreal.

Durante su estadía en el Millonario, supo conquistar la Copa Libertadores 2018 siendo parte fundamental para llevar a River hasta la final, aunque se perdió el partido definitorio con Boca Juniors por estar suspendido. Sí disputó la final del 2019 y fue el autor que abrió el marcador del encuentro y que parecía encaminar el segundo título continental para River aunque, a poco del final, Flamengo dio vuelta el resultado ahogándole el grito.

Con 55 goles, el oriundo de Barranquilla fue el máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo como director técnico siendo, para muchos hinchas y periodistas, el más importante de la historia del club riverplatense. Sin embargo, pese a los pergaminos logrados y a la buena relación con sus hinchas, en julio de 2021 el colombiano se marchó en condición de libre al Eintracht Frankfurt de Alemania sin dejar ninguna ganancia en el club argentino que lo relanzó en su carrera futbolística.

Benjamín Rollheiser

A diferencia de Rafael Santos Borré, la relación de Benjamín Rollheiser con el hincha de River nunca fue la mejor. El oriundo de Coronel Suárez (provincia de Buenos Aires) disputó apenas 34 partidos con el Millonario dirigido por Marcelo Gallardo donde la vara estaba muy alta y el joven parecía no encontrar su lugar, pese a ser uno de los grandes apuntados para hacer el recambio generacional con materia prima genuina del club.

Sin embargo, y pese a las intenciones de River por retenerlo y ofrecerle mejoras contractuales en sendas ocasiones, Rollheiser forzó la salida del Club en calidad de libre, motivo por el cual quedó sin jugar durante el primer semestre de 2022. En junio de ese año y con el pase en su poder firmó en Estudiantes de La Plata, equipo en el que había tenido un breve paso por las divisiones juveniles y que lo cobijó desde el minuto uno. El 10 fue fundamental en la etapa de Eduardo Domínguez como entrenador y concluyó su paso coronándose campeón de la Copa Argentina 2023.

Su alto vuelo futbolístico despertó el interés de Europa y en enero de este año se confirmó la venta al Benfica de Portugal por una suma de 9 millones de euros por el 90% del pase, en un contrato que lo vinculará al equipo de las águilas hasta junio de 2029.

Fabrizio Angileri

La situación de Fabrizio Angileri fue al mismo tiempo que la de Benjamín Rollheiser. River había encontrado en el lateral por la izquierda un reemplazo a la altura del multicampeón Leonel Vangioni. Si bien cuando arribó a Núñez proveniente de Godoy Cruz de Mendoza ya contaba con varias temporadas en primera división, la apuesta de River era potenciar su carrera para una posterior venta.

Aunque le costó afianzarse, en 2021 logró sumar minutos y le aportó al equipo 4 goles y 10 asistencias en los 35 partidos disputados ese año.

Su gran rendimiento fue motivo, incluso, de ser considerado por Lionel Scaloni en la lista preliminar de la Copa América 2021, aunque luego no quedaría en convocatoria final de quienes ganaron el título en Brasil. Sin embargo, a fines de ese año, cuando desde la institución riverplatense planteaban renovarle el contrato, el jugador no dio respuestas y a seis meses de finalizar su vínculo se decidió que el jugador no dispute ningún partido.

Finalmente, el mendocino firmó por cuatro temporadas en el Getafe de España, equipo en el que milita desde junio de 2022, aunque su rendimiento ha estado lejos de lo que demostró en River.

A futuro

De cara a los próximos años, la situación parece que se mantendrá por los mismos carriles o, incluso, puede tender a profundizarse de la mano de jugadores cada vez más jóvenes que se marchen al exterior a engrosar las filas de los grandes de Europa sin siquiera debutar o con apenas un par de minutos en la primera división del fútbol argentino.