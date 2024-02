Gonzalo Lecina: “Queremos que Rivadavia sea protagonista en todos los torneos”

Rivadavia de Lincoln es uno de los clubes más importantes de la ciudad, con innumerables logros deportivos a lo largo de toda su historia que lo posicionaron como una de las instituciones más importantes de la zona.

La entidad de Lincoln ya comienza a delinear la nueva temporada que se vislumbra en el horizonte, con el objetivo de pelear y ser protagonista en cada campeonato y el anhelo de ingresar al Federal A.

Gonzalo Lecina, presidente del Albirrojo, habló con Democracia sobre los objetivos para el 2024 y aseguró que la idea de la comisión directiva es potenciar las inferiores.

“Le estamos dando bastante importancia al reacomodamiento de inferiores. Sumamos cuatro profesores para arrancar la pretemporada con vistas al primer campeonato de la Liga del Oeste”, indicó. “La idea nuestra es potenciar las inferiores. No están descuidadas, pero no están como las solía tener Rivadavia. Hemos armado un equipo de trabajo muy importante con Federico Lucero como coordinador”, comentó.

En la misma línea, agregó: “Tenemos mucho entusiasmo y queremos que Rivadavia sea protagonista en todos los torneo”. Además, Lecina contó que “en Primera tenemos pensado mantener el plantel para esta temporada, pero quizás sumemos algún refuerzo a mitad de año para disputar el Torneo Regional Amateur.

“Fue una mazazo quedar afuera del Regional”

“Fue una mazazo quedar afuera del Torneo Regional Amateur, no lo esperábamos por cómo veníamos. El partido con Bragado Club fue parejo, pero esto es fútbol, a veces la pelota no entra”, expresó. “El 2023 no fue malo, encaramos el año con chicos del club y llegamos a la final del Torneo Seis Ligas. Fue bueno”, afirmó y agregó: “Fogueamos muchos pibes nuestros que este año estarán con experiencia para el Torneo Regional Amateur”.

Además, el presidente de Rivadavia se refirió a la salida de Santiago Dos Reis y comentó: “La salida de Santiago (Dos Reis) fue una decisión dirigencial, teníamos una mala comunicación con el cuerpo técnico. Ese fue el desencadenante”.

Por otra parte, el mandamás del Albirrojo, que tendrá a Matías Barón como DT de la Primera, dio detalles sobre las obras que intentarán realizar este año en el club.

“Tenemos pensado, en primer término, reforzar la pensión del club para incorporar chicos de afuera cuando arranquen los campeonatos. También tenemos un proyecto de remodelación de gimnasio. Es bastante ambicioso y estamos juntando fondos para llevarlo a cabo”.

Por último, Lecina les dejó un mensaje a los hinchas de Rivadavia. “Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que el club sea un poquito más grande”, cerró.