Rivadavia (L) y El Linqueño se miden en hockey

Hoy sábado 13, para cerrar el primer semestre del año previo a las vacaciones de invierno, el hockey femenino del Club Rivadavia de Lincoln cruzará la ciudad para visitar a El Linqueño en los súper clásicos, por la 11ra y última fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires.

Las Albirrojas se enfrentarán al CAEL en Primera División y todos los preliminares de inferiores. Además, abrirán la jornada las Sub 12 con enfrentamientos recreativos.

En base a la programación oficial, a las 10 se juega el choque de Sub 12, a las 11 la Sub 14, 12.30 la Sub 16, a las 14 la Sub 19 y el gran duelo de primera se disputará a partir de las 15.30.

Cestoball

Mañana domingo 14 de julio, desde las 9.30, se llevará a cabo en el gimnasio mayor del Club Rivadavia de Lincoln un Torneo Maxi 30 de Cestoball. Con la organización del Albirrojo que orienta el profesor Hugo Nieto, además del local participarán 9 de Julio, Chacabuco y General Villegas.

El cronograma de partidos será el siguiente: 10hs: Rivadavia (L) vs. 9 de Julio; 11hs: Chacabuco vs. Gral. Villegas; 12hs: Rivadavia (L) vs. Gral. Villegas; 13.30hs: 9 de Julio vs. Chacabuco; 14.30hs: Rivadavia (L) vs. Chacabuco; y 15.30hs: 9 de Julio vs. Gral. Villegas.

Handball

Este fin de semana, el Handball del Club Rivadavia (L) tendrá doble jornada de competencia por el Torneo Apertura de la Asociación Amigos del Balonmano del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (As.Am.Bal.).

Por un lado, hoy sábado el Albirrojo será local recibiendo en dos categorías a Porteño de Bragado en la penúltima jornada, previo a las vacaciones de invierno.

En tanto que mañana domingo, los dirigidos por Miguel Rodríguez y Fátima González viajarán hasta Los Toldos para medirse frente a los locales de la Escuela Bonifacia en el gimnasio “San José”, en la jornada de recupero correspondiente a la Fecha 8.

En resumen, hoy, a las10 (Menores Femenino): Rivadavia (L) vs. Porteño (Bragado); y a las 11 (Infantiles Mixto): Rivadavia (L) vs. Porteño (Bragado). Mañana, en Los Toldos, a las 10 (Juveniles Masculino): Escuela Bonifacia vs. Rivadavia (L); a las 11.30 (Infantiles Mixto): Escuela Bonifacia vs. Rivadavia (L); 12.30 (Menores Femenino): Escuela Bonifacia vs. Rivadavia (L); 13.45 (Menores Masculino): Escuela Bonifacia vs. Rivadavia (L); y 15 (Cadetes Femenino): Escuela Bonifacia vs. Rivadavia (L).