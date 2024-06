Gonzalo Lecina, sobre el Torneo Apertura: “Creo que tenemos chances de salir campeón”

Luego de una primera rueda casi perfecta, con 16 unidades producto de cinco triunfos y un empate, Rivadavia de Lincoln se ilusiona con alzarse con el Torneo Apertura de la Liga Deportiva del Oeste.

El buen presente del equipo, sumado a la idea de juego que le otorga Matías Bardón y se ve reflejada en el campo de juego, hace que el elenco albirrojo sea uno de los máximos candidatos a quedarse con el primer certamen del año.

“Creo que tenemos chances de salir campeón, pero después hay que jugar. Está todo muy parejo. No somos el candidato número uno porque desconozco otros equipos y planteles, pero sí sé que estamos para pelearlo”, indicó Gonzalo Lecina, presidente del elenco de Lincoln, en diálogo con Democracia.

“Al equipo la verdad es que lo veo bien y con buen funcionamiento. Hicimos una muy buena primera ronda, con cinco triunfos y un solo empate. Pero después hay que jugar, son once contra once. De Ambos Mundos no puedo decir mucho porque estuvimos en la otra zona y no sé mucho”, agregó.

Rivadavia tiene entre sus filas a jugadores jóvenes, que le otorgan frescura y desfachatez al equipo, que son guiados por futbolistas de experiencia que se encargan de marcar el camino en esta instancia de definición. Lecina se refirió a este tema y dijo: “Tenemos varios jugadores muy jóvenes, pero también contamos con chicos que ya han jugado varios torneos. Aparte tenemos un par de jugadores grandes como Luca Macías y Guillermo Suárez que son fundamentales para apuntalar el plantel y para aconsejar a estos chicos”.

Objetivos a corto y largo plazo

“En lo que respecta a Primera, el objetivo es salir campeón. Hicimos un esfuerzo grande para mantener a los jugadores y agregar a otros. El objetivo real es salir campeón del Apertura”, confesó Lecina a este diario.

“Y después, en el último semestre del año o el último trimestre, porque arranca por allá por octubre, va a ser enfocado en el Torneo Regional Amateur. Este año probablemente lo encaremos de otra manera. Estamos armando para tratar de pelear por el ascenso”, continuó.

“Pero para nosotros la Liga es muy importante porque es competitiva. Nuestro primer objetivo hoy es la Liga”, agregó el presidente.

Panorama económico e infraestructura

“Económicamente estamos muy ordenados. No nos sobra la plata, pero sí estamos equilibrados. Llegamos a fin de mes con sueldos pagos y no tenemos cuentas pendientes en el club. Estamos bien ordenados y con las cuentas en orden. Por ahora hay un gran trabajo de comisión”, contó el presidente de Rivadavia.

“Continuamente estamos haciendo eventos, continuamente estamos molestando al socio con cosas y el socio responde. Nosotros mantuvimos la masa societaria y hemos notado un crecimiento en los últimos meses. No nos enfocamos únicamente en el fútbol, sino tratamos de que el resto de las disciplinas que tiene el club también tengan su crecimiento”, amplió.

“Con respecto a las obras, pudimos terminar la remodelación del salón del tenis. Estuvimos haciendo pequeñas obras de mantenimiento. Pero la plata no sobra, nos alcanza para estar justos, pero no nos sobra”, detalló.

“Y ahora estamos proyectando una reparación total y cambios en algunas partes del techo del gimnasio mayor, que es una obra que nos lleva un poco más de dinero. También sembramos la cancha principal y la cancha auxiliar, ya están en condiciones, que eso también lleva bastante dinero”, cerró.