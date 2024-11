Vélez sufrió ante Tigre pero ganó y lidera

Gracias al gol en contra de Gian Nardelli a pocos minutos del final, Vélez Sarfield venció 1 a 0 a Tigre, como local, y volvió a sacarle tres puntos a Huracán en la cima de la Liga Profesional de Fútbol.

Ante los triunfos de Huracán, Racing y River, "El Fortín" quedó obligado a sumar de a tres anoche en Liniers para recuperar la punta de la LPF, pero tal como se esperaba, no tuvo un encuentro para nada sencillo ante el Tigre de Sebastián Domínguez.

En medio de un gran marco que puso el público velezano en el "José Amalfitani", el elenco de Gustavo Quinteros salió a jugar sabiendo que no podía pisar en falso. Aunque se mostró muy nervioso en el primer tiempo y Tigre contó con las ocasiones más claras para marcar, pero no lograron anotar.

Cuando el partido parecía morirse en empate, Vélez pudo abrir el marcador con una jugada fortuita, en el minuto 30'. Gian Nardelli en contra anotó el 1 a 0 con el cual Vélez terminó ganando un partido clave en la lucha por el título, y al llegar a 42 puntos, volvió a sacarle tres unidades de distancia a Huracán.

Platense y Riestra igualaron 0 a 0 en Vicente López

En el estadio "Ciudad de Vicente López", empataron sin goles Platense y Deportivo Riestra. El "Calamar" salió a la cancha plantado en el campo rival y decidido a quedarse con los tres puntos para acercarse a la zona de Copa Sudamericana.

Pasado los 20 minutos, Platense seguía buscando espacios ante un rival plagado en su campo, esperando el error del equipo de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez. No obstante, el conjunto de Vicente López no encontraba espacios y no lograba quebrar la defensa de Riestra.

El partido siguió muy trabado y con poco fútbol, sumado al mal arbitraje de Fernando Espinoza que logró que poco a poco el público comenzara a demostrar su descontento con el árbitro por las infracciones sin sancionar que sufría el "marrón" local.

Sobre el final, el ex Sarmiento de Junín, Guido Mainero intentó un tiro al arco que salió desviado y así, el primer tiempo llegó a su final igualados en cero. Para la segunda mitad, a los 4 minutos, tras una mala salida de la defensa local, Jonathan Herrera quedó solo frente a Cozzani y decidió picar la pelota pero para fortuna de Platense el disparo se fue muy alto.

Rápidamente, el local se recompuso y tuvo una chance clarísima con una volea cruzada de Schor que se desvío y se fue al córner.

A los 31', Juan Ignacio Saborido remató de afuera del área y con un desvío en Caro Torres, el Calamar convertía el primero pero de forma increíble, Fernando Espinoza decidió cobrar una falta inexistente de Ronaldo sobre el defensor de Riestra, anulando el gol y causando el enojo de todo los presentes.

La desesperación de Platense hizo que el partido se vuelva muy desordenado y poco a poco se diluyeron las posibilidades de ponerse en ventaja, cerrándose el partido sin goles.

Lanús venció a Talleres

Lanús le ganó anoche por 2 a 1 a Talleres de Córdoba después de dar vuelta el resultado por la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol y quedó más cerca de los clasificados para la Copa Sudamericana. Con los goles de Marcelino Moreno y de Ezequiel Muñoz, el "Granate" alcanzó los 49 puntos en la tabla general y quedó a cuatro de los últimos pases a la Sudamericana, que son Boca, Independiente y Unión de Santa Fe, en tanto que por encima tiene a Argentinos Juniors, con 50 unidades.

Por otro lado, Talleres no pudo superar a Racing para meterse en puestos de Copa Libertadores y quedó en el cuarto puesto con 57 unidades, a una de "La Academia".

En el mejor momento del partido, Talleres consiguió romper el medio campo de Lanús con un largo pase de Juan Portillo que tomó Sebastián Palacios. El delantero encaró a los mal parados rivales y definió cómodo al segundo palo ante la salida de Nahuel Losada, para poner el 1 a 0 parcial.

Pero Lanús no se quedó dormido tras el gol en contra y avanzó en campo de Talleres hasta que tras una gran jugada entre Walter Bou y Moreno, con una asistencia del primero para la definición magistral del segundo, el equipo del Sur del Conurbano se puso 1 a 1 en Córdoba.

El segundo tiempo empezó fuerte, con dos aproximaciones de cada uno que pudieron aumentar las cifras en el marcador, pero Lanús golpeó en el momento justo para ponerse arriba: un centro perfecto de Moreno encontró la cabeza de Muñoz para dar vuelta el resultado por 2 a 1.

Para el cierre del partido, Talleres tuvo el dominio absoluto de las acciones, con más llegadas al área de Lanús y tenencia de la pelota para generar ataques directos, pero la falta de puntería y el buen trabajo defensivo de la visita le impidieron igualar el encuentro, que terminó con amargura para el conjunto cordobés al ser vencido en casa por 2 a 1.

Defensa y Justicia le ganó a Argentinos Jrs.

Defensa y Justicia venció a Argentinos Juniors por 2 a 1 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello", con goles de Abiel Osorio, a los 39 minutos de la etapa inicial, y de Luciano Herrera a los 38' del complemento. En la última jugada del primer período (a los 50 minutos, con la adición dada por el juez del partido), lo empató transitoriamente Maximiliano Romero para los "Bichitos de la Paternal".

El "Halcón de Varela", con los tres puntos obtenidos, quedó mejor posicionado en la tabla anual y salió de la parte baja de la tabla, ante un rival que tampoco está en un buen momento.

Ambos equipos intentan meterse a alguna copa internacional la próxima temporada, dado que el "Bicho" está a punto de ingresar a los puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana y Defensa y Justicia mira la escena desde cerca.