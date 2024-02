Lucas Biglia, subcampeón del mundo con Argentina, anunció su retiro

El mediocampista argentino Lucas Biglia anunció su retiro del fútbol profesional a sus 38 años, tras no encontrar ofertas "seductoras" en Europa y adelantó que será entrenador en el corto plazo.

"Me gustaría dirigir en Argentina alguna vez. Tomé la decisión de dejar el fútbol, un retiro forzado. Las ofertas en Europa no me cerraron y tuve ofrecimientos de Argentina, pero preferí no volver por la presión. No entraba en los planes familiares", expresó el ex integrante de la Selección Argentina.

A pesar de que le quedaba un año de contrato en Turquía, el ex Independiente contó porque adelantó su retiro profesional: "Me pareció que el deseo de mi familia era más importante. Vine para acá sabiendo lo que me podía pasar, pero dándole lo mejor a ellos".

Biglia formó parte de la Selección Argentina del Mundial de Brasil 2014 que consiguió llegar a la final frente a Alemania y su mal momento luego de que la Albiceleste no se corone campeón.

"Cada vez que me consultaban para volver a Argentina, ya sea Independiente o Argentinos Juniors, lo primero que les decía era que no porque iba a sufrir algo que sufrí durante mucho tiempo después de perder la final del Mundial 2014. Preferí jugar en segunda división del país que sea, pero no ir a sufrir a nivel emocional", explicó.

En la Selección fue campeón del mundo Sub-20 en 2005 y subcampeón en mayores en 2014. En total, sumó ocho partidos en mundiales entre Brasil 2014 y Rusia 2018. Por lo que con la camiseta nacional jugó 59 partidos e hizo un gol.

Biglia comenzó su carrera en Argentinos Juniors y posteriormente continuó su trayectoria en Independiente. Luego partió al Anderlecht de Bélgica, donde permaneció siete años.

Seguido por estar cuatro años en la Lazio, que lo llevó a ser futbolista del AC Milan. Sus últimos tres años como jugador lo tuvo en dos equipos de Turquía: Fatih Karagümrük S.K. y Estambul Başakşehir F.K.