Sarmiento continúa con las prácticas, mientras espera por Belgrano de Córdoba

Sarmiento continúa con las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento, donde prepara el duelo ante Belgrano de Córdoba, correspondiente a la sexta fecha del Grupo “B” de la Copa de la Liga.

El Verde recibirá al Pirata el lunes, a las 16, en el estadio Eva Perón, con Andrés Gariano como juez principal.

El entrenador del elenco juninense, Pablo Lavallén, comienza a definir el once que chocará con el conjunto cordobés. Además, aguarda por Lisandro López, que sufrió un golpe ante Central Córdoba que lo obligó a dejar el campo de juego e integró el banco de suplentes ante Lanús, aunque no sumó minutos. Además, el DT del Verde deberá realizar, como mínimo, dos modificaciones respecto al once inicial que saltó en La Fortaleza, ya que Alan Marinelli y Guido Mainero fueron expulsados y no serán de la partida.

El Pirata, por su parte, viene de vencer 3 a 0 a Platense y se ubica en la segunda colocación del Grupo, con 9 unidades. Además, se encuentra invicto en la presente edición del certamen doméstico, con dos victorias y tres empates.

En tanto, Lucas Passerini, que jugó para Sarmiento en la temporada 2018 y estuvo cerca de volver a Junín en el último mercado de pases, estará desde el arranque en el equipo comandado por Guillermo Farré. Además, el centro delantero anotó el tercer gol de su equipo ante el Calamar y llegó a cuatro conquistas en la Copa de la Liga. De esta manera, el delantero es uno de los máximos artilleros del torneo.

La semana de entrenamientos para el equipo conducido por Lavallén culminará el domingo, en el Eva Perón, y luego aguardará el choque ante el Pirata, en el que intentará volver a sumar de a tres luego de dos empates y una caída.