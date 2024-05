Pronunciada baja en la actividad industrial, a excepción de sectores ligados al campo

En los últimos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer un informe referente a la caída de la actividad registrada en abril último, del orden del 18,3 por ciento promedio en nuestro país. Sin embargo, en Junín los números son aún superiores, aunque ciertos sectores industriales experimentaron un repunte en el mes en curso.

En tal sentido, Ricardo De la Fuente, propietario de la industria Indelplas e integrante de Capynoba, afirmó que la caída de la actividad industrial era más del 40%. “Desde Capynoba, estamos observando en promedio, entre todos los socios en Junín, más del 40%. Y eso se produjo por dos cosas: una porque hubo un gran ajuste del dólar en diciembre que generó un fuerte golpe inflacionario y después una expectativa de un dólar en marzo, abril de $1.500 que no se dio. Entonces muchos de los grandes constructores de costos, básicamente productores de materias primas y demás, llevaron su previsión a ese valor cuando subieron los insumos importados”.

“Lo otro que influyó fue que a la gente le subieron los precios, pero el sueldo no le subió. Después, con las paritarias empezaron a recuperarse un poco, pero en primer momento la gente se quedó sin poder adquisitivo, y al poder adquisitivo caído se suma la incertidumbre y el miedo a dos cosas: una, que no te alcance la plata, y otra, a quedar sin trabajo”, apuntó el empresario.

Por su parte, Claudio Perkusic, de Perkusic Hermanos, con 56 años de actividad en nuestra ciudad, mencionó que en lo que iba del año hubo “un poco de baja” en la actividad industrial referida a la construcción de silos para el agro, pero ya este mes de mayo notaron más consultas, solicitudes de presupuesto y demás.

“En los últimos 20 a 30 días se notó un aumento de pedidos de presupuesto, más que nada por el tema de la parte industrial, que es la fábrica de plantas de silos. Notamos una mejoría este mes. Hemos pasado muchos presupuestos, la gente está preguntando precios y ya están empezando a salir algunas operaciones. El panorama tiende a mejorar.

Quizás lo nuestro es estacional, porque los productores están cosechando y nosotros fabricamos productos para el agro: silos, planta de silos, zarandas, entre otros”, aclaró al ser consultado por Democracia.

Por otra parte, Perkusic resaltó que la empresa también se dedicaba a la venta de materiales de Acindar, como hierros, caños y chapas, que también este mes se notó una leve mejora. “En este rubro, hasta el mes pasado las ventas venían cayendo y este mes tienden a mejorar un poquito. En su momento, enero, febrero, marzo y hasta abril, bajó un 40% respecto al año anterior. Ya ahora, lo que va de este mes, la tendencia es más o menos una recuperación de entre un 5% y un 10%”, describió.

Consultado sobre el tema personal y su sostenimiento en la empresa, el entrevistado respondió: “En el caso nuestro, más allá de que había caído un 40% la actividad, nosotros tratamos siempre de mantener al personal. Se estaba trabajando casi para sostener la estructura de la empresa, con sueldos, impuestos y todo eso”, dijo.

Sostener a la empresa

Sobre la industria en nuestro país, De la Fuente consideró que Argentina había dejado de ser un país que tuviera una industria poderosa, sino que más bien depende de la industria o de la producción extractiva de cereales, minerales y esas cuestiones.

“Había gente que decía que el segundo semestre se iba a reactivar, pero yo creo que va a empezar a haber una reactivación lenta, que se va a concretar más fuerte para marzo o abril del año que viene. Mientras tanto tenemos que adecuarnos a la nueva realidad, tratar de ser creativos e ingeniosos para poder generar negocios que puedan sostener muchas nóminas de personal”, dijo.

En este punto el empresario aclaró que, en el caso de Indelplas, no se había despedido a nadie. “Estamos sosteniendo, con mucho sacrificio, a nuestra gente porque uno no puede desentenderse por un tema de humanidad. Y, además, es porque si yo pierdo un recurso valioso, ese recurso no lo construyo en dos o tres meses del año que viene. Entonces lo que tengo que hacer es el mejor esfuerzo y la conciencia para mantener a esa gente”, manifestó De la Fuente.

“Un buen punto -mencionó- es que, si la inflación sigue cayendo, aparecerán créditos a largo plazo con una tasa de interés ya no tan dura y esto va a compensar de alguna manera a aquellas personas que tenían que comprar algo y que no tenían el dinero, lo van a poder financiar”.

“La industria es el único sector que tiene capacidad de generar empleo”, aseguró De la Fuente, para acotar que hoy, “con el impuesto PAIS, con los monopolios que proveen materias primas carísimas, 200 a 300 por ciento más caros que en el resto del mundo, Argentina no puede salir a exportar”, lamentó.

“El camino debería salir a exportar a Sudamérica y salir agresivamente a ganar mercado para traer los dólares de afuera y generar los puestos de empleo que el mercado interno no da. Pero eso no se está haciendo porque, lo que yo entiendo por parte del Gobierno nacional, lo que hicieron es poner la inflación en un freezer y, de esta forma, el paciente posiblemente, en vez de curarse, lo enfermemos de neumonía”, dijo.

No obstante lo expuesto, el empresario señaló que confía que puede haber una reactivación, aunque lenta, y no general, sino por sectores.

Desocupación

Ricardo De la Fuente abordó un tema espinoso que está haciéndose sentir en algunas empresas y sectores. “El tema preocupante y el tema de conversación en 60 a 90 días más será la desocupación. ¿Por qué? Porque no se pueden sostener los empleos. Hay gente que tenía emprendimientos y no puede subsistir”, advirtió el empresario.

“Nosotros tenemos récord de solicitudes de trabajo en la empresa y no tenemos para dar un solo puesto de trabajo: tenemos que sostener lo que tenemos. Yo creo que lo próximo que Argentina va a estar hablando es de la desocupación, del altísimo nivel de desocupados que va a haber a partir de junio. Cuando algunas empresas observen que ya no hay reactivación, van a empezar a despedir gente. Ya esta semana pasó que una fábrica muy importante de electrodomésticos despidió a mucha gente; una fábrica de neumáticos también despidió gente. Y, bueno, eso lo vamos a empezar a ver porque si no hay ventas, no hay trabajo”, afirmó.