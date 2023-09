Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi”

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación para la tercera fecha del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi”. La acción deportiva comienza mañana y se extenderá durante todo el domingo, con partidos en Primera, Formativas y Senior.

En lo que respecta a la máxima divisional, la actividad comienza mañana, en la localidad de Agustín Roca, con el duelo entre Origone y Academia Mascherano. El elenco de Lincoln se encuentra invicto en el certamen y con puntaje perfecto. Además, los cinco encuentros restantes se producirán el domingo, en las canchas de Independiente, Rivadavia de Junín, Ambos Mundos, Deportivo Baigorrita y Mariano Moreno.

El plato fuerte de la jornada se desarrollará en el Raúl Vasco Barcelona, desde las 17, cuando el Canalero reciba a Villa Belgrano, líder del Grupo “B”, junto con Jorge Newbery, con puntaje perfecto (6).

En tanto, otro de los encuentros fuertes que tendrá la tercera fecha del campeonato doméstico será el cruce entre el Albiceleste y BAP, que también tendrá lugar el domingo, pero a las 15.30.

Por otro lado, la acción en las categorías Formativas comenzará mañana y continuará el domingo. En cambio, los cinco encuentros correspondientes al Senior se disputarán mañana. En esta fecha, Rivadavia de Lincoln, River y el Aviador tendrán jornada libre.

La programación completa es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Mañana:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ....ZONA

10.30-Origone ....Origone – A. Masch..............Pre décima C

11.30-Independ. Independ.– A. Mundos ...Décima A

11.30-Baig. Baigorrita – M. Moreno Décima C

11.30-Origone .........Origone – A. Mascher. Novena C

12.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Décima A

12.30-Defensa ..........Defensa – V. Belgrano Décima B

12.30-A. Mundos La Favela – Sarmiento Décima B

12.30-Independ. Independi. – A. Mundos Octava A

12.30-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Octava C

12.30-Origone.........Origone – A. Masch Séptima C

13.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Octava A

13.30-Defensa. Defensa – V. Belgr. Octava B

13.30-Independ. Independ. – A. Mundos Sexta A

13.45-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Sexta C

13.45-Origone . Origone – A. Masch. Quinta C

14.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Sexta A

14.30-Defensa ...........Defensa – V. Belgrano Sexta B

14.30-A. Mundos La Favela – Sarmiento Cuarta B

14.45-Independ. Independ. – A. Mundos Cuarta A

15.00-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Cuarta C

15.45-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Cuarta A

15.45-Defensa ...........Defensa – V. Belgrano Cuarta B

Domingo:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

10.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Pre décima A

10.30-Defensa .....Defensa – V. Belgrano Pre décima B

10.30-A. Mundos La Favela – Sarmiento Pre décima B

10.30-Independ. Independ. – A. Mundos Pre décima A

11.30-Origone...Origone – A. Mascherano Décima C

11.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Novena A

11.30-Defensa.. Defensa – V. Belgrano Novena B

11.30-A. Mundos La Favela – Sarmiento Novena B

11.30-Independ. Independ. – A. Mundos Novena A

12.00-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Pre décima C

12.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Séptima A

12.30-Defensa Defensa – V. Belgrano Séptima B

12.30-A. Mundos La Favela – Sarmiento Séptima B

12.30-Independ. Independ. – A. Mundos Séptima A

12.30-Origone Origone – A. Mascherano Sexta C

13.00-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Novena C

13.45-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Quinta A

13.45-Defensa Defensa – V. Belgrano Quinta B

13.45-A. Mundos La Favela – Sarmiento Quinta B

13.45-Independ.....ndependiente – A. Mundos Quinta A

13.45-Origone Origone – A. Mascherano Cuarta C

14.00-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Séptima C

Senior:

Mañana:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

16.00-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Senior C

16.00-Independ. Independiente – A. Mundos Senior A

16.00-A. Mundos La Favela – Sarmiento Senior B

17.00-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Senior A

17.00-Defensa Defensa – V. Belgrano Senior B

Primera División:

Mañana:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

15.30-Origone Origone – A. Mascherano Primera C

Domingo:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

15.30-Rivadavia J Rivadavia J – BAP Primera A

15.30-Independ.Independiente – A. Mundos Primera A

15.30-A. Mundos La Favela – Sarmiento Primera B

15.30-Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Primera C

17.00-M. Moreno Defensa – V. Belgrano Primera B.