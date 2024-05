River Plate no pasó sobresaltos y venció a Belgrano de Córdoba en el Monumental

River se apropió del juego y sacudió por 3 a 0 a Belgrano como local en el estadio Monumental, por la segunda fecha, y extiende su buena racha, tras su segunda victoria consecutiva en la Liga Profesional.

Los goles del conjunto de Nuñez fueron de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari. Con este resultado, River quedó en la punta con 6 y Belgrano, que hace tres partidos no puede ganar, se posiciona decimosexto lugar, con un punto.

En el primer tiempo, el conjunto dirigido por Martín Demichelis se apoderó de la pelota en el campo rival, pero le costó crear acciones de riesgo en el arco custodiado por Nahuel Losada. A los 9 minutos, Ezequiel Barco, de tiro libre, estrelló el remate en el travesaño y River casi abre el marcador.

Belgrano no pudo tener muchos espacios, mientras que el local seguía presionando y pasados los 35 minutos, Claudio Echeverri capitalizó una pésima salida del fondo de Belgrano que regaló la pelota y estampo el 1 a 0 en el Monumental.

Antes del descanso, Pablo Solari metió un centro bajo que Miguel Borja conectó de taco, obligando a una buena reacción de Nahuel Losada para evitar que el equipo de Nuñez extienda la ventaja.

En el complemento, River concretó las llegadas peligrosas y, a los 35 minutos, una indecisión en la salida rival fue capitalizada por Facundo Colidio para ensayar un remate que se desvió en un rival y se incrustó en la red.

Cinco minutos después, Pablo Solari marcó el 3 a 0 para sellar el resultado con un buen remate cruzado al caño izquierdo de Nahuel Losada.

Otros resultados

Ayer:

Independiente Rivadavia 0 vs 0 Godoy Cruz

Defensa y Justicia 1 vs 1 Gimnasia

Instituto 1 vs 1 Unión