Racing Club va en busca de su primera victoria

Racing va en busca de revertir su imagen tras el empate en el debut, cuando reciba hoy al duro Argentinos Juniors en Avellaneda en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional 2024.

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón desde las 21:15, con Nicolás Ramírez como árbitro principal, quien será secundado por Héctor Paletta en el VAR, y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva ESPN Premium.

Racing, que igualó 4 a 4 ante Belgrano en el debut luego de ir ganando por tres goles de diferencia, sumó un triunfo ante Coquimbo Unido de Chile por 3 a 0, resultado que le permitió asegurarse un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ante esta última presentación, el entrenador Gustavo Costas quedó conforme con la actuación de su equipo y, por ello, repetiría el mismo once inicial para recibir a Argentinos Juniors.

Si bien el técnico no dio indicios, tampoco sería descabellado que le dé descanso a algunos jugadores puntuales y allí se daría los ingresos de Bruno Zuculini por Santiago Solari y de Johan Carbonero por Baltasar Rodríguez.

Por su parte, Argentinos se impuso en el debut ante Rosario Central por 3 a 2. Sin embargo, entresemana sufrió una dura derrota en Brasil ante Corinthians por 4 a 0, resultado que lo dejó eliminado de la Copa Sudamericana en Fase de Grupos.

Ante este panorama, el entrenador Pablo Guede dispondrá de su mejor equipo, ya que buscará levantarse del traspié que significó la Copa Sudamericana y también empezar a marcar el camino para ser uno de los animadores del campeonato local.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez o Johan Carbonero; Bruno Zuculini o Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Argentinos: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Erik Godoy y Tobías Palacio; Santiago Montiel, Ariel Gamarra, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros y Damián Battallini; Gastón Verón y Maximiliano Romero. DT: Pablo Guede.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Hora de inicio: 21:15.

TV: ESPN Premium.

Programación de partidos

Hoy:

19.00 – Estudiantes vs Riestra

19.00 – San Lorenzo vs Lanús

21.15 – Rosario Central vs Tigre