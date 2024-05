Boca Juniors le dio vuelta el partido a Central Córdoba y sumó su primer triunfo en el torneo

Boca le dio vuelta el partido a Central Córdoba por 4 a 2, anoche, como visitante, y consiguió su primera victoria en el campeonato en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional, después de la dura derrota ante Atlético Tucumán.

Con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, la gran figura del partido, y otros dos de Ezequiel Fernández, que también tuvo un rendimiento sobresaliente, Boca sumó sus primeros tres puntos después de la caída en Tucumán, se ubicó en la decimotercera posición y se mantiene en puestos de Copa Sudamericana.

A los dos minutos, una muy floja respuesta de la defensa de Boca tras un centro por la derecha de Oscar Garrido le permitió a Matías Godoy habilitar a Rodrigo Atencio, quien encaró por el área, eludió a Sergio Romero y puso con un sutil toque el 1 a 0 para el local que sorprendió a la visita.

En el final de la primera etapa, en una jugada similar a la del primer gol que dejó pagando a Romero en la salida, Sanabria anticipó bien a los defensores y convirtió el 2 a 0 tras un cabezazo en la puerta del área chica.

Ni bien inició el complemento, Boca salió decidido y, después de un robo en la mitad de la cancha, Equi Fernández y Kevin Zenón hicieron una jugada dentro del área, con un taco del ex Unión que dejó bien perfilado al ex Tigre para el descuento.

En la línea de crecimiento de Boca, otra vez Equi Fernández puso un pase magistral que dejó en solitario al uruguayo Merentiel, que avanzó y definió para el empate por 2 a 2 que levantó al equipo ante un local sorprendido. Luego, a diez para el final, el atacante uruguayo desde afuera del área le permitió a la visita dar vuelta el marcador.

Ya en el último minuto del partido, Equi selló el triunfo con un remate de rebote, después de un derechazo de Merentiel que dio en el palo, y así liquidó el duelo en Santiago del Estero.

Otros resultados

Ayer:

Platense 0 vs 0 Independiente

Banfield 1 vs 1 Huracán

Talleres 2 vs 0 Atlético Tucumán