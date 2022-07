Independiente recibe a Platense antes del Clásico

Independiente recibirá mañana a Platense, uno de los invictos del torneo 2022 de la Liga Profesional de Fútbol, luego de la dura derrota ante Patronato en Paraná.

El partido que cerrará la sexta fecha se disputará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, con Pablo Dóvalo como árbitro y la transmisión de TNT Sports. Diego Abal estará a cargo del VAR junto a Diego Verlotta.

El "Rojo", que tiene 7 puntos, intentará cambiar la pobre imagen que mostró el pasado lunes cuando cayó 3-1 en su visita a Patronato tras jugar más de 75 minutos con un futbolista más.

El equipo de Eduardo Domínguez tendrá un duro examen ante Platense, en la previa a visitar a Racing, en el Clásico de la próxima fecha.

Probables formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Gerónimo Poblete y Lucas González; Juan Cazares; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Marcos Ledesma; Haibrany Ruíz Díaz, Juan Pignani, Gastón Suso y Juan Infante; Iván Gómez y Carlos Villalba; Ignacio Schor, Mauro Zárate o Vicente Taborda, Alexis Sabella; y Rodrigo Contreras. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Hora de inicio: 21.30.

Partidos para hoy

17.00 - Arsenal vs Estudiantes (LP)

19.00 - Newell's vs Patronato

19.00 - Aldosivi vs Rosario Central

21.30 - Independiente vs Platense