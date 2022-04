Jerarquías individuales y vulnerabilidad defensiva: el irregular presente de River

Últimos dos partidos. Últimas dos finales para la mayoría de los equipos que culminan esta primera parte de la Copa de la Liga Profesional con algo siempre en juego: sea clasificación o promedios. En el marco de la fecha 12, River visita el estadio Eva Perón en una verdadera final donde lo único que importa es no perder. Un empate podría beneficiar a ambos, aunque el Millonario está obligado a ganar si quiere asegurarse el segundo puesto tras la derrota de Newells.

“No encontramos ese partido completo que nos de la soltura para encontrarnos del todo, el salto de calidad, pero no nos confundimos con un buen momento de partido, con los triunfos, estamos en la búsqueda del partido completo que nos de el click como se dio a lo largo de los años y sostenernos en el tiempo", afirmó el técnico de River luego de la goleada 5-0 a Deportivo Laferrere en Salta por la Copa Argentina. ¿Podrá extender su dominio sobre el Verde y encaminar esa búsqueda hacia la regularidad tan esperada de cara a las instancias finales?

Identidad Millonaria

No es posible hablar sobre un mero análisis de juego al momento de abordar el caso de River Plate. El concepto que más le cabe al elenco de Núñez es el de “identidad futbolística”: modelo que viene desarrollando desde hace ocho años el entrenador Marcelo Gallardo, el único DT en mantener ese cargo en Primera división desde el 2014 (ya que el resto de los equipos han cambiado técnicos).

En tal sentido, la metáfora de “fútbol total” podría condensar la forma de juego del Millonario. Este es un sistema usado en el fútbol a lo largo de la historia, en el que un jugador que se mueve fuera de su posición es sustituido por un compañero de equipo, lo que permite que el conjunto conserve su estructura táctica. En este fluido sistema ningún futbolista tiene un papel fijo asignado/determinado, con lo cual, sucesivamente, cualquiera puede ser delantero, centrocampista y defensa.

Este estilo de juego fue perfeccionado por Rinus Michels durante su estancia en el Ajax de Ámsterdam, y alcanzó su apogeo definitivo durante la estancia de Johan Cruyff como jugador en el club y en la Selección de los Países Bajos. El River del DT Marcelo Gallardo es lo más cercano al “fútbol total” que tiene la Copa de la Liga Profesional. No solo por el presente deportivo, sino por la identidad que ha gestado a lo largo de los últimos años. Más allá de la legitimación conseguida a través de resultados, el Muñeco hace empleo de ideas y recursos del tan alabado entrenador Pep Guardiola: el protagonismo a partir de la posesión del balón, la alta intensidad en la presión para la recuperación del balón, la utilización de los defensores laterales como volantes por los pasillos internos en el campo de juego (definidos de una forma vulgar en la jerga futbolera como “lateriores”), entre otros elementos.

Esta dinámica de y entre los futbolistas puede analizarse a través de los sistemas iniciales tácticas planteados por el DT Gallardo mutando a distintos formatos. Esta versatilidad muestra que los jugadores que integran el equipo tienen una alta capacidad de adaptabilidad y rotación entre las posiciones, por lo que no se manejan por un sistema “duro” o estructurado, sino que se busca el “desorden en el orden rival”, tal como pregona en uno de sus principios la escuela del “fútbol total”.

Testimonios de dos periodistas expertos

Ramiro Fossaceca es productor de contenidos en la señal deportiva ESPN y tiene a su cargo el programa prime-time F90 que conduce Sebastián Vignolo y que cuenta con la participación del excampeón del mundo Oscar Ruggeri. En diálogo con Democracia, Fossaceca, experto de la actualidad de los dos equipos de mayor renombre de la Argentina, analizó el presente del Millonario. “Lo que River se exige a sí mismo, y lo que le exigen, es muy diferente a lo que los otros clubes tienen como objetivo. Se le exige: ganar, jugar bien y someter a los rivales los 90 minutos. Gallardo siempre encuentra cosas por mejorar y todavía no ha llegado al rendimiento superlativo”, inició. Y aclaró: “Lo que no quiere decir que no haya sido superado por muchos equipos que han encontrado una forma de jugarle: lanzando pelotazos a las espaldas de los laterales y mantener un ritmo intenso de juego”.

El ojo experto de Fossaceca le permite ser detallista y tajante en el análisis. Al respecto, negó ver “una merma futbolística” y enfatizó: “Ha habido River mejores y River peores. Es un equipo con distintas formas y fisonomías, pero no creo que se haya vuelto más terrenal, sino que se sostiene y mantiene una identidad. Algunas lesiones y bajas hacen que el rendimiento del equipo sea más circunstancial o más bajo, pero se ha mantenido una línea”. Sobre la identidad millonario expuso que es “el mejor equipo de la Argentina porque te obliga jugarle de otra manera” y, al hacer referencia a la figura del DT Gallardo señaló: “Es un técnico de élite por lo demostrado. Tiene una manera de pensar evolutiva y nunca quiere estancarse. Tiene la visión de técnico de élite mundial”.

Para complementar la mirada de Fossaceca, Democracia dialogó con otro experto en el mundo River. Con padres oriundos de nuestra ciudad, aunque él nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Balvi conoce el día a día del conjunto de Núñez. En la actualidad, escribe para La Nación y cubre cotidianamente al Millonario para la televisión. En tal sentido, contó para este medio: “River viene teniendo un rendimiento irregular con algunos vaivenes, mejor en los resultados que en lo futbolístico. Sí hay que destacar una identidad que no se resiente pese al paso del tiempo: vocación ofensiva, conexiones constantes y directas, línea defensiva muy adelantada, mucha población en el mediocampo y el arco rival como referencia”.

Acerca de los puntos débiles señaló: “Desajustes y desatenciones defensivas que les ha costado puntos. En definitiva, la inseguridad defensiva es el punto más débil, algo que no pasaba tanto en otros años” y agregó que sería necesario “potenciar un poco los rendimientos individuales en ofensiva”. Finalmente, al momento de definir a Gallardo expresó que “es un entrenador obsesivo, muy detallista y pulcro a la hora de preparar partidos. Ha cambiado la historia por completo y es el gran ídolo moderno del club. Los futbolistas han marcado que siempre sabe lo que va a ocurrir. Para mí, el mejor de la Argentina y Sudamérica”.

Última vez en el estadio Eva Perón

El 31 de agosto del 2021, en el marco de la fecha 9, en un Eva Perón a puertas cerradas, fue la última ocasión en la que se enfrentaron ambos equipos. Aquel día, el Verde golpeó primero y se puso arriba en el marcador gracias al tanto del volante, que ya no forma más parte de la plantilla del equipo, Gabriel Alanís. Sin embargo, el Millonario impondría su jerarquía durante los minutos restantes.

Primero, igualó a través de Jorge Carrascal, para, sobre el cierre del partido, encontrara la llave del triunfo en los pies del experimentado volante Enzo Pérez que, como se conoce popularmente, “de carambola” y empujó la pelota hacia el fondo de la red decretando el 1-2 a favor de la visita. Sarmiento formó con: Manuel Vicentini; Matías Molina, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco y Gabriel Alanís; Jonatan Torres y Sergio Quiroga. DT: Mario Sciacqua. El equipo dirigido por Gallardo saltó al campo con el siguiente 11: Enrique Bologna; Alex Vigo, Felipe Peña Biafore y Milton Casco; Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Jorge Carrascal; Enzo Fernández, Federico Girotti y Braian Romero.

Jugadores con paso por ambos equipos

Algunos futbolistas que vistieron ambas casacas fueron el histórico defensor Daniel Passarella y Matías Lequi; los mediocampistas Mario Finarolli y Carlos Ángel López; y los delanteros Juan Gilberto Fúnes, Ricardo Gareca y Oscar Pinino Más. Un juninense que tuvo paso por River y Sarmiento, aunque en divisiones juveniles de AFA, fue el delantero Alejo Basilio, quien en la actualidad se encuentra en La Loba. Por último, en el actual plantel del Verde, el delantero oriundo de Rufino Luciano Gondou tuvo un paso por las divisiones juveniles y la Reserva del Millonario antes de regresar a Sarmiento.