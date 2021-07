Sarmiento enfrenta a Arsenal en Sarandí en el tercer amistoso de pretemporada

Sarmiento cierra hoy su cuarta semana de pretemporada con una nueva jornada de amistosos preparatorios para el inicio del Torneo de la Liga Profesional, previsto para mediados de julio.

Desde las 10, el Verde se medirá ante Arsenal de Sarandí, en el Estadio Julio Humberto Grondona, con el objetivo de continuar la puesta a punto para el debut oficial, el fin de semana del 16, 17 y 18, frente a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Eva Perón.

Para hoy están previstos dos partidos de 70 minutos, en los que el DT Mario Sciacqua seguirá evaluando distintas variantes en el posible equipo, pensando en el arranque de la competencia. En esa línea, se espera que tengan minutos en cancha algunos de los refuerzos que llegaron en las últimas horas al club, como los delanteros Patricio Cucchi y Rodrigo Salinas o los volantes Julián Chicco y Guido Mainero.

El plantel viajó ayer por la tarde a Capital Federal, luego del entrenamiento matutino en el Centro de Alto Rendimiento, a la espera del compromiso frente al equipo de Viaducto, conducido por Sergio Rondina.

Hasta el momento, Sarmiento lleva disputadas dos fechas de amistosos: la primera, frente a la Reserva de Newell's Old Boys, con doble triunfo en los dos encuentros de 50 minutos en el Estadio Eva Perón; y la segunda, el fin de semana pasado, en el Estadio Diego Armando, con derrota en los dos partidos de 70 minutos frente a Argentinos Juniors.

Para la semana próxima, el conjunto juninense también tiene previsto enfrentar a Boca, el miércoles 7, y luego a Platense, el sábado 10, en el último juego de preparación, previo al estreno del fin de semana siguiente.

Así, Sarmiento comienza a transitar el tramo final de una pretemporada que cumplirá un mes exacto, el día en el que el equipo juninense viaje para medirse ante el Xeneize. El ensayo ante los dirigidos por Miguel Russo se agregó en los últimos días a la agenda, luego de que Boca cancelara su amistoso programado con Unión, teniendo en cuenta que será su primer rival en el reinicio de la competencia.

De esta forma, el Verde irá contra el conjunto de La Ribera y no contra Godoy Cruz, como estaba previsto inicialmente.

El duelo con Temperley, con posible fecha

Además del Torneo de la Liga Profesional, el segundo semestre de Sarmiento tendrá doble competencia, como en la primera mitad del año, ya que el equipo juninense sigue en carrera en la Copa Argentina.

En las últimas horas, se barajó la posibilidad del miércoles 21 de julio como fecha tentativa para el encuentro correspondiente a los octavos de final entre el Verde y Temperley, en la ciudad de San Nicolás, mismo escenario en donde el conjunto de Sciacqua derrotó a Newell's Old Boys, en la llave anterior.

Sin embargo, al cierre de esta edición, desde el club aclararon que aún no hay confirmación oficial y se trata, en principio, de una fecha tentativa, aunque con la posibilidad de que termine quedando firme, con el correr de los días.

Idéntica es la situación con el partido entre Patronato Paraná y Villa San Carlos, por la misma instancia de Copa Argentina, que podría disputarse el 13 de julio en el Estadio Eva Perón, pero aún no está oficializado.