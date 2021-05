Capaldo y Rojo entrarían en el once titular; en River la duda sigue siendo Gonzalo Montiel

Boca y River iniciaron la cuenta regresiva de cara al Superclásico que se disputará el próximo domingo, en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Y en ese sentido, los dos planteles volvieron a trabajar ayer, ya con la mirada puesta en un partido crucial, que definirá la suerte de uno y otro en el torneo doméstico.

Por el lado de Boca, Nicolás Capaldo y Marcos Rojo tienen grandes posibilidades de ingresar en el equipo; mientras que Edwin Cardona -después de tener el alta médica- participó de un ejercicio táctico y podría estar entre los concentrados para el superclásico.

Los dos futbolistas están en la cabeza del entrenador Miguel Russo como variantes en un encuentro especial, no solo por lo que representa siempre un superclásico, sino también para revertir la imagen luego de tres derrotas consecutivas, más allá que dos de ellas fueron con un once alternativo.

En los posibles cambios del técnico entra también la idea de volver a jugar con una línea de tres defensores y en ese caso podría salir uno de los volantes o un delantero.

Es de recordar que fue en el último superclásico disputado el 14 de marzo en el que empataron 1 a 1 en el interzonal por la Copa de la Liga, cuando la línea defensiva la integraron Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz.

Fue en la previa de ese partido que Cardona se lesionó en una práctica y tuvo una lesión muscular que lo dejó afuera un mes. Ahora, el volante colombiano podría estar entre los concentrados para los cuartos de final.

En los posibles cambios, Capaldo podría entrar por Julio Buffarini como marcador de punta derecha, mientras que Marcos Rojo podría ingresar por Lisandro López, como en los últimos diez minutos en la derrota de visitante ante Santos por 1 a 0, dentro de una línea de cuatro defensores.

De hacerlo con tres centrales en la defensa, Rojo conformaría esa línea con Lisandro López y Carlos Izquierdoz, y saldría Agustín Almendra.

Si toca alguien en la ofensiva no estaría Cristian Pavón.

MONTIEL, ES LA GRAN INCÓGNITA

Por el lado de River, el plantel regresó ayer por la mañana de Barranquilla, Colombia, donde el miércoles por la noche empató 1-1 con Junior, por la Copa Libertadores

Tras pisar suelo argentino, los jugadores fueron licenciados hasta las 17, para luego encarar un trabajo en horario vespertino, pensando en el superclásico del domingo.

Los jugadores del conjunto “millonario” regresaron en vuelo chárter, tras algunas horas de descanso y compartir un momento junto a sus familias, volvieron a encontrarse en el predio de Ezeiza, el River Camp, para los habituales trabajos regenerativos post partidos.

La recuperación del lateral Gonzalo Montiel, quien padece una edema con contractura en el isquiotibial izquierdo, es la duda más importante que tiene Marcelo Gallardo para definir los 11 que van a jugar contra Boca.

El defensor entrenó ayer de manera diferenciado y lo van a esperar hasta el mismo domingo.

Por otra parte, el entrenador Marcelo Gallardo aún no definió el sistema táctico para enfrentar a Boca.

El “Muñeco”, quien dispuso una línea de cuatro en la Bombonera por el interzonal, también tiene la posibilidad de sostener el sistema actual de tres defensores y los dos laterales en la mitad de la cancha.

En caso de jugar con tres zagueros las chances son para Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Héctor David Martínez, resignando un delantero que sería Julián Álvarez, para un dibujo táctico de 3-3-2-2 en ataque y un 5-3-2 en defensa.

Así, los 11 que podrían empezar serían; Franco Armani, Maidana, Díaz y Martínez; Milton Casco, Enzo Pérez y Fabricio Angileri; Nicolás de la Cruz y Agustín Palavecino; Rafael Borré y Matías Suárez.

En cambio, si se inclina por una línea de 4, en la zaga central, tal como sucedió en el clásico jugado el 14 de marzo, el posible cambio sería el ingreso por Alvarez en lugar de Maidana para que el equipo juegue con un 4-3-3.