De Felippe destacó la actitud de su equipo para revertir el resultado en el segundo tiempo

El DT de Atlético Tucumán, Omar De Felippe, subrayó "la actitud" que tuvieron sus jugadores para sobreponerse al duelo de ayer, contra Sarmiento, en el estadio Eva Perón, que quedó para el Decano, que jugó durante más de un tiempo con un jugador menos.

"Me gustó el segundo tiempo, a pesar de la expulsión (de Guillermo Acosta, a los 29 minutos del primer tiempo). Nos convencimos de que podíamos salir a buscarlo de una manera diferente. Los chicos salieron en el segundo tiempo con mucha actitud, con mucha garra y así es como queremos jugar", expresó De Felippe, en conferencia de prensa post-partido.

LEÉ TAMBIÉN// Omar De Felippe, excombatiente de Malvinas, se sumó al emotivo acto en la previa al partido

"Arrancamos muy mal, tuvimos unos quince minutos en los que estuvimos muy erráticos y quedábamos expuestos a la contra rápida de Sarmiento, algo que habíamos hablado. Nos jugó una mala pasada ese inicio. Por suerte, nos reacomodamos y es un premio muy merecido, porque necesitábamos sumar de atrás para seguir expectantes en la tabla", agregó el entrenador.

Finalmente, De Felippe reconoció que debe trabajar para que sus dirigidos mantengan la misma postura cuando juega once contra once. "Nunca se notó el jugador de menos, porque cada uno ayudó al otro. Evidentemente, cuando nos sentimos disminuidos, estos jugadores sacan algo de adentro y la cuenta pendiente es hacerlo estando once contra once", admitió.