Javier Toledo: "No nos dimos por vencidos, ni con un jugador menos"

El goleador de Atlético Tucumán, Javier Toledo, figura en el triunfo del Decano de ayer frente a Sarmiento, destacó el esfuerzo realizado por su equipo, para revertir la desventaja e imponerse por 2 a 1, aun jugando con un hombre menos, por la prematura expulsión de Guillermo Acosta, en el primer tiempo.

El delantero, que pasó por el Verde, en 2007, anotó el doblete que le permitió a los tucumanos lograr una victoria clave y se mostró conforme con su actualidad, pese a no estar jugando como titular.

"Trato de aprovechar al máximo los minutos que me da el DT. En lo personal, pude cortar una sequía larga y estoy contento porque, aun con uno menos, no nos dimos por vencidos. Sabíamos que teníamos chances de darlo vuelta y por eso seguimos luchando", afirmó el atacante, de 34 años.

"Para un delantero es importante hacer goles y esto da confianza. Hay que tener la cabeza sobre la tierra y seguir entrenando", agregó.