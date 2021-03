Referentes del fútbol juninense destacaron la actuación de Sarmiento en La Bombonera

El fútbol juninense continúa rindiéndose a los pies de Sarmiento, luego del empate 1 a 1 conseguido el domingo por la noche en La Bombonera, frente a Boca, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Pese a que el Verde dejó el césped del club de La Ribera con la sensación de que, con algo más de viento a favor, podría haberse quedado con los tres puntos, referentes del deporte local coincidieron en que se trató de un paso adelante para las pretensiones del conjunto dirigido por Mario Sciacqua de permanecer por largo tiempo en Primera División.

"Creo que Sarmiento hizo un excelente partido, que estuvo a la altura de las circunstancias y, como dirigente de fútbol, es un orgullo para mí y para todo Junín haber visto el gran partido que hizo el equipo en La Bombonera", expresó a Democracia el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo.

"Fue un hecho histórico para nuestro fútbol, no tengo ninguna duda y es un gran mérito de los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes", agregó Yópolo, quien además confió en que el empate en La Bombonera permitirá al equipo dirigido por Mario Sciacqua "posicionarse en el campeonato y hacerse fuerte de cara a lo que viene".

En similar tenor se pronunció Cristian Badino, entrenador del primer equipo de Defensa Argentina, al resaltar que el Verde cuenta con un DT "muy experimentado" para capitanear al plantel, en la máxima división del fútbol nacional.

"Lo vi muy bien al equipo, muy ordenado, sabiendo lo que quería en la cancha y pese a que, en los primeros minutos, Boca estaba desarrollando un juego interesante por la banda izquierda, por esas cosas del fútbol, (el DT Xeneize, Miguel) Russo cambió a Sebastián Villa a la derecha y le facilitó las cosas a Sarmiento", opinó Badino, que está disputando con su equipo el Torneo Nocturno organizado por la Liga.

E insistió: "Con el correr de los minutos, Sarmiento fue logrando un orden importante y, a partir de ahí, empezó a incomodar a Boca, algo que no es fácil de lograr, porque más allá de que no esté pasando un buen momento, no deja de ser un equipo de altísimo nivel".

Asimismo, Badino advirtió sobre la necesidad de que el Verde logre sostener el rendimiento contra sus rivales directos por la permanencia en la categoría. "Estuvo a la altura del partido con Boca y ojalá que lo pueda mantener en todas las fechas, porque, muchas veces, cuando toca jugar contra equipos grandes, es muy exigente y cuando toca enfrentar a equipos más parejos, la situación cambia", analizó.

No obstante, dejó en claro que el equipo juninense cuenta a su favor con el conductor adecuado para este momento del club. "Sarmiento tiene un DT muy experimentado y un equipo bien armado en todas líneas. Como juninenses estamos esperanzados en que haga un buen torneo", reflexionó.

Finalmente, Oscar Tuso, titular de la Asociación de Técnicos (ATFA), también expresó su respaldo al planteo táctico de Sciacqua, en las dos primeras jornadas del Verde en Primera. "Vi a un Sarmiento que fue ganando en confianza a medida que avanzaba el partido, que fue consolidando el juego defensivo, ya que Boca tenía la pelota, pero no generaba riesgo. Entonces, a partir de ahí, se empezó a mirar hacia adelante y aparecieron Gabriel Graciani, Gabriel Alanís y Jonatan Torres, que son jugadores que saben comprometer a los defensores rivales", aseguró.

Con respecto a la manera en la que el Verde salió a jugar contra Vélez y Boca, Tuso sostuvo que "estuvo acorde al plantel y las circunstancias que vive Sarmiento" en el presente.

"No hay que olvidar que van recién dos partidos en Primera y el equipo hace dos meses estaba en la Primera Nacional. Lo que hace el entrenador es lo correcto. Es la manera en la que tiene que jugar Sarmiento, arco en cero y después buscar para adelante", afirmó.

