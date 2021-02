Banfield y Racing abren esta tarde la Copa de la Liga Profesional

Racing Club de Avellaneda visitará esta tarde, desde las 19.15, a Banfield, finalista de la pasada Copa Diego Maradona, en el encuentro que dará el puntapié inicial a la Copa de la Liga Profesional 2021.

El partido corresponde a la Zona 1 del campeonato que disputan 26 clubes en total -dos gurpos de 13- y se jugará en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Nicolás Lamolina.

En La Academia, el dato saliente será el debut oficial de Juan Antonio Pizzi como DT, en reemplazo de Sebastián Beccacece. Además, ya no tendrá en su plantilla a Lisandro López, máximo referente del equipo en los últimos años, que emigró recientemente al futbol de Estados Unidos.

Su lugar será ocupado por Darío Cvitanich, futbolista de larga experiencia, que ocupará el frente de ataque junto con Maximiliano Quadra, recientemente reincorporado tras su paso por Cobreloa de Chile.

Pizzi ensayará un esquema táctico de 4-1-3-2, con una línea defensiva conformada por Iván Pillud, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez y Alexis Soto. En el mediocampo, Nery Domínguez se parará como volante central, mientras que adelante de su posición estarán el paraguayo Matías Rojas, Leonel Miranda y Carlos Alcaraz.

Por otro lado, el DT podrá contar con los refuerzos Ezequiel Schelotto, Maximiliano Lovera y Tomás Chancalay, mientras que restan ultimar detalles para la llegada del delantero Aníbal Moreno, de Newell's Old Boys.

Banfield, por su parte, viene de salir subcampeón de la pasada Copa Diego Maradona, tras perder por penales la final ante Boca Juniors.

El entrenador del Taladro, Javier Sanguinetti, no podrá contar con el delantero Agustín Fontana, quien fue separado del plantel profesional por no haber llegado a un acuerdo en la renovación de su contrato con el club.

De esta forma, la cancha de Banfield será el escenario para la apertura del campeonato, que en su jornada inicial tendrá en total tres partidos.

Posibles formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Alexis Soto; Nery Domínguez; Matías Rojas, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz; Maximiliano Cuadra y Darío Cvitanich. DT: Juan Pizzi.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Giuliano Galoppo, Alejandro Cabrera, Martín Payero; Maximiliano Cuero, Luciano Pons y Fabián Bordagaray. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Horario: 19.15.