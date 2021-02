Yamil Garnier: "Siempre es importante contar con jugadores con experiencia en Primera"

El defensor Yamil Garnier, capitán del Club Atlético Sarmiento (CAS), volvió el sábado pasado a hacer fútbol con el equipo titular, en el amistoso disputado en Rosario, ante Newell's Old Boys, luego de la lesión que lo marginó del tramo final del torneo del ascenso.

En diálogo con Democracia, el experimentado jugador entrerriano contó sus sensaciones tras el encuentro, que terminó con derrota del Verde por 2 a 1, y analizó la marcha de la pretemporada rumbo al debut por la Copa de la Liga Profesional, de local ante Vélez Sarsfield, el fin de semana del 19 de febrero.

"En lo personal me sentí muy bien, después de la lesión volver a tener minutos de fútbol fue una buena noticia para mí y hoy puedo decir que me siento muy bien física y mentalmente, con muchas ganas de enfrentar este nuevo desafío que se viene", expresó Garnier.

Por otra parte, sobre el resultado adverso ante La Lepra, en el Coloso Marcelo Bielsa, el lateral derecho del equipo dirigido por Mario Sciacqua sostuvo que el balance fue positivo, pese al marcador final.

"Las conclusiones fueron positivas, arrancamos probando con un sistema y después cambiamos para el segundo tiempo. El entrenador va a ir probando distintos esquemas y jugadores, y, por supuesto, hay que estar a disposición desde donde toque", reflexionó.

Y agregó: "Nos sentimos competitivos, tuvimos un parámetro de dónde estábamos parados, con un rival que tiene jugadores de jerarquía y un cuerpo técnico que trabaja en el club hace ya un par de años. Siempre se quiere ganar, pero en este caso lo más importante era obtener información, para saber dónde estábamos parados y llegar de la mejor manera al partido contra Vélez".



El plus de la experiencia en Primera

La llegada de refuerzos con rodaje en la máxima categoría del fútbol argentino es otro de los puntos salientes del arranque de 2021 para Sarmiento. Las cinco incorporaciones que cerró el Verde hasta el momento -Gabriel Alanís, Nicolás Bazzana, Fausto Montero, Federico Bravo y Marcelo Herrera- registran antecedentes en Primera, lo que, según Garnier, es un dato alentador en la antesala del inicio de la aventura del conjunto juninense en la Liga Profesional.

"Contar con jugadores con experiencia en Primera es importante, porque nos puede dar una cuota extra de confianza a la hora del arranque. Para los que no han debutado todavía será una experiencia nueva y no sabemos cómo la afrontará cada uno, porque es algo muy personal. Pero lo fundamental es que se mantuvo una estructura y se sumaron compañeros de jerarquía, que conocen la categoría", aseguró.

"Más allá de lo que sean como jugadores, que lo tendrán que demostrar llegado el momento, lo que rescato es que son buenas personas y vinieron para seguir empujando este carro que llevó al club a Primera y esperamos que Sarmiento pueda quedarse ahí por muchos años", insistió.

La ansiedad por el debut

Mientras la mayoría de los equipos comenzará a competir el próximo fin de semana, el Verde tendrá que seguir esperando, por la postergación de la primera fecha ante Platense, que logró su pasaporte a la Liga Profesional hace apenas algo más de una semana.

Para Garnier, el conjunto dirigido por Sciacqua deberá mostrarse capaz de lidiar con la ansiedad de saltar a la cancha, teniendo en cuenta que recién hará su presentación en el campeonato en la segunda fecha, en el estadio Eva Perón.

"El hecho de empezar una fecha más tarde es bueno y es malo. Sinceramente, todos nos morimos de ganas de arrancar ya, pero también es cierto que llevamos dos semanas de trabajo, cuando los demás clubes llevan tres o más en algunos casos. Entonces, es lógico que podamos aprovechar esa semana extra, en la que quizás podamos sumar algún amistoso más", subrayó.

Finalmente, con respecto al choque con Vélez, el capitán anticipó que será "un partido muy lindo para jugar". "Esperamos llegar a ese día bien preparados, porque Vélez será un rival muy lindo para enfrentar y será un desafío enorme para todos los que nos quedamos en Sarmiento para esta etapa", remató.

--

--> Magnín, feliz por el ascenso de Sarmiento