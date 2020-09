“Me gustaría volver a Sarmiento porque allí pasé los mejores momentos de mi carrera”

El "profe" Jorge Funes no olvidará jamás su paso por Sarmiento. Y lo dejó en claro ayer, en una entrevista exclusiva con Democracia.

El actual preparador físico del cuerpo técnico de Unión de Santa Fe, que encabeza otro juninense, "El Vasco" Juan Manuel Azconzábal, explicó cómo es llevar a cabo los entrenamientos con el protocolo sanitario y también recordó su paso por la institución de nuestra ciudad.

Sobre su trabajo en el Verde, expuso: “Me gustaría volver a Sarmiento en algún momento. Pasé los mejores momentos de mi carrera: logré dos ascensos con la mejor campaña que se había hecho hasta ese momento en el Nacional B, la mejor performance en Copa Argentina, el récord histórico en el club jugando en condición de local de 33 partidos y el récord de invictos que tuvo Mario Finarolli de 28 partidos”.

Agregó: “Si bien hubo épocas que no fueron las mejores, las experiencias más lindas las viví ahí”.

Por otro lado, en referencia a la realidad que vive en Santa Fe, Funes señaló: “No hay tantos los casos acá. La mayor parte de casos en la provincia están concentrados en Rosario”.

El “Tatengue” es uno de los equipos de la máxima categoría sin casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia.

Pese a la crítica realidad que atraviesan muchos clubes de primera, el lugar en donde pasa más tiempo es en el complejo de entrenamiento que tiene Unión, en la periferia de la ciudad. Al respecto, Funes manifestó: “Es un club de primera división con una estructura muy buena y con todo lo necesario para desarrollar a un buen futbolista”.

Además contó: “Paso los días, mayoritariamente, en el predio. Es un lugar cómodo, lindo y está en el medio del campo. Se parece a Junín en ese sentido, aunque es un poco más grande”.

Admiración por "El Vasco"

El recuerdo a nuestra ciudad, de donde él también es oriundo, se refleja en el hecho de compartir cuerpo técnico con otro juninense, Juan Manuel Azconzábal, quien tendrá su quinta experiencia en clubes argentinos tras dirigir a Estudiantes de La Plata, Chacarita Juniors, Rosario Central y Defensa y Justicia.

Acerca de su estilo de juego, el "profe" expresó: “El ´Vasco´ le dedica mucho tiempo al trabajo. No solo las horas que dura la sesión del entrenamiento sino que, cuando terminamos, miramos las filmaciones de los entrenamientos y analizamos los partidos que jugó la Reserva”.

Y profundizó: “Es un técnico muy aplicado a una idea, de un fútbol vertical y ofensivo, que le gusta el ataque directo. Es muy táctico y trabaja todos los aspectos del juego sin dejar ningún detalle al azar”.

Además de exponer el importante rol del DT, comentó cómo se siente trabajando con Azconzábal. “Tengo mi espacio, es todo consensuado y venimos trabajando muy bien”, declaró.

Comienzan los ensayos de fútbol

Por último, analizó la vuelta a los entrenamientos de los equipos de la Superliga en este particular contexto.

“A parte de los inconvenientes que te genera la inactividad, tenés las limitaciones que te genera el protocolo. Esto hace que los entrenamientos sean en busca de la condición pero sin buscar de la competencia, porque no tenés chances de hacer ninguna actividad vinculada, sino todas situaciones genéricas que no tienen que ver con los partidos”, explicó.

En lo que respecta a los objetivos propuestos en la planificación deportiva en Unión, expuso: “Buscamos recuperar los niveles de fuerza y resistencia que han tenido una merma importante debido a la extensa inactividad. Sin embargo, a partir del lunes se puede entrenar en grupo y se permite hacer fútbol. Es bueno porque el protocolo no te permitía hacer vínculo entre los jugadores”.

Hoy los futbolistas de Unión tendrán el día libre y volverán a los entrenamientos mañana, a las 10.

Esta es la tercera experiencia de Funes como preparador físico en la máxima categoría del fútbol nacional, tras sus pasos por Instituto de Córdoba (2004) y Sarmiento de Junín (2015).