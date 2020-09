El defensor Federico Mancinelli y cuatro juveniles firmaron contrato en Sarmiento

Sarmiento tuvo ayer una jornada de importantes novedades. Entre las buenas noticias, el defensor Federico Mancinelli finalmente firmó contrato con el Verde, al igual que los juveniles Laureano Puñet, Julián Brea, Bruno Liuzzi y Manuel García.

Por otro lado, la comisión directiva confirmó que desvinculará al delantero Fernando Núñez por haber violado el aislamiento obligatorio que debía cumplir luego de haberse contagiado de coronavirus.

A todo esto, el plantel profesional cumplió una nueva jornada de trabajos exigentes en el marco una dura pretemporada que el grupo de futbolistas viene realizando en el predio Ciudad Deportiva.



Con el objetivo de llegar de la mejor forma al reinicio del campeonato de la Primera Nacional, ayer el cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino se aseguró la llegada de Mancinelli y también de los pibes Puñet, Brea, Liuzzi y García; quienes firmaron su primer contrato.

Mancinelli, de 38 años, viene de jugar en Patronato y tras sellar su vínculo con el Verde dijo: "De mi parte, podría aportarle la experiencia que he ido adquiriendo en mi carrera, el compromiso de uno y entregarse al máximo".



Añadió: "Este desafío deportivo es muy motivador y lo tomo con muchas ganas. Espero mantenerme como lo venía haciendo. Ha sido un torneo muy parejo el de la Primera Nacional. Quedó demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera".

"La aspiración de siempre es ir por lo máximo. Habrá que ver si tenemos la capacidad y si tomamos las decisiones correctas para poder hacerlo", finalizó el marcador central.

Casos recuperados y una desvinculación

Como ya es de público conocimiento, en el inicio de la pretemporada dos futbolistas y tres integrantes del cuerpo técnico se contagiaron de coronavirus.

Se trata de Francisco Molina (jugador) , Osvaldo Cisneros (masajista/utilero), Emanuel Russo (ayudante de campo), Martín Rabbia (preparador físico) y Fernando Núñez (jugador), quienes ya recibieron el alta médica correspondiente y en las próximas horas volverán a sus tareas habituales.

No obstante, ayer la comisión directiva que preside Fernando Chiófalo confirmó que Núñez será desvinculado de la institución por haber violado el aislamiento obligatorio que debía cumplir como paciente infectado. Según pudo saber este diario, antes de recibir el alta, el delantero habría realizado compras en la zona céntrica de nuestra ciudad y al ser reconocido por algunos hinchas la dirigencia tomó una drástica decisión.



Ya con la medida informada, en diálogo con Democracia, Núñez dijo: "Yo conté los días, 48 horas antes del hisopado como me dijeron acá en el club los médicos. Solo cometí un error. Salí porque pensé que había cumplido los diez días, nada más, y hoy me llamaron y me dijeron que estaba desvinculado del club".

"Pido disculpas si me equivoqué, no fue con mala intención, creo que no me merezco esto. Quiero mucho al club", agregó Núñez.

A raíz de este episodio y de los contagios ocurridos, según pudo saber este diario, el médico de Sarmiento Luis Intricaso habría renunciado a su cargo.

Con respecto a los contagios, cabe recordar que el arquero Manuel Vicentini está aislado, a la espera del resultado del hisopado, ya que tuvo contacto estrecho con un infectado.

El plantel para hoy

Para la jornada de entrenamientos de hoy está prevista la presencia de los arqueros Facundo Daffonchio, Martín Moyano y Pablo Fernández; y los defensores Mancinelli, Yamil Garnier, Facundo Castet, Juan Antonini, Martín García, Manuel García, Braian Salvareschi, Lautaro Puñet y José Tomino.

También de los volantes Fermín Antonini, Gabriel Graciani, Juan Caviglia, Sergio Quiroga, Bruno Liuzzi, Erik Lezcano, Fabio Vázquez, Federico Vismara y Claudio Pombo; y los delanteros Benjamín Borasi, Javier Arias, Julián Brea, Maximiliano Fornari y Mauro Albertengo.