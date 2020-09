Comienza una semana a pura Copa Libertadores, con Boca y River Plate en continuado

La espera se acaba y los hinchas de Boca Juniors y River Plate, junto a los de Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, ya están en la cuenta regresiva para una vuelta distinta a la competición oficial: ni siquiera sin amistosos previos, saltarán a la cancha en el regreso de la Copa Libertadores.

Obviamente sin público en los estadios, los equipos afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino ya saben por qué pantalla podrán ver a sus equipos n el reinicio del máximo certamen continental de clubes.

Y para los dos "grandes" será por el mismo canal, en continuado, uno detrás de otro. Porque River visitará al San Pablo el jueves 17 desde la hora 19, mientras que Boca jugará ante Libertad -en Paraguay- desde las 21. O sea que debe correr todo por los carriles normales para que no ocurra nada que retrase el choque en Brasil y para que no se superponga con lo que suceda en Asunción.

ESPN 2 tendrán que sintonizar los hinchas de los dos gigantes del fútbol argentino para volver a ver a sus equipos.

Después de perder en Ecuador frente a la Liga de Quito y golear a Binacional en el Monumental, Marcelo Gallardo arma un River que ya no tiene como variantes a Scocco y Quintero y tampoco contará con el lesionado Lucas Pratto. Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz; Enzo Pérez; Julián Álvarez, Ignacio "Nacho" Fernández, Nicolás De la Cruz; Santos Borré y Matías Suárez podría ser la formación inicial en el estadio "Morumbí".

Por su parte, luego del empate en Venezuela y de la victoria ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) en "La Bombonera", Miguel Ángel Russo analiza la conformación de un Boca Juniors que padeció un contagio masivo de coronavirus que empieza a superar. Así, el técnico xeneize pondría en cancha a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López o Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Iván Marcone o Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Matías "Pol" Fernández, Edwin Cardona o Gonzalo Maroni (dos que volvieron al club); Carlos Tevez y Franco Soldano.

Por su parte, Racing de Avellaneda ante Nacional se verá en Fox Sports, como también pasará con Guaraní de Paraguay ante Tigre. Defensa y Justicia, en tanto, será transmitido por ESPN, recibiendo "El Halcón" a Delfín de Ecuador).

La programación

Esta es la programación de la semana con horarios, partidos y señales que lo televisan (para que agenden los lectores de Junín y la zona), en la reanudación de la Copa Libertadores de América 2020:

Martes 15:

19.15: Jorge Wilstermann- Paranaense (ESPN 2).

19.15: ColoColo-Peñarol (Fox Sports).

21.30: Binacional-Liga de Quito (ESPN 2).

21.30: Santos-Olimpia (Fox Sports 2).

Miércoles 16:

19.15: Inter-América de Cali (ESPN 2).

19.15: Estudiantes Mérida-Alianza Lima (Fox Sports 2).

21.30: U. Católica-Gremio (Fox Sports).

21.30: Bolívar-Palmeiras (Fox Sports 2).

21.30: Independiente Medellín-Caracas (ESPN 2).

Jueves 17

17: Racing-Nacional (Fox Sports).

19: San Pablo-RiverPlate (ESPN 2).

19: Defensa y Justicia-Delfín (ESPN).

21: Independiente del Valle-Flamengo (Fox Sports 2).

21: Libertad de Paraguay-Boca Juniors (ESPN 2).

23: Barcelona-Junior (ESPN).

23: Guaraní-Tigre (Fox Sports).