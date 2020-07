Cagliari sorprendió al campeón, Juventus, con gol de Simeone

Cagliari sorprendió ayer al campeón Juventus al superarlo por 2 a 0, con un gol del delantero argentino Giovanni Simeone, en el cierre de la 37ma. y penúltima fecha de la Serie “A” de Italia de fútbol.

Luca Gagliano (a los 8 minutos) y Simeone (a los 47 del primer tiempo) convirtieron en el encuentro jugado en el estadio Sardegna Arena de la ciudad de Cagliari, a puertas cerradas para el público a raíz del Covid-19.

Juventus tuvo como titular al argentino Gonzalo Higuaín y no estuvo por una lesión el cordobés Paulo Dybala; mientras que en Cagliari el juvenil mediocampista Isaias Del Pupo, de 17 años, oriundo de la localidad El Socorro, del vecino distrito de Pergamino, estuvo como suplente.

Lazio venció al descendido Brescia por 2 a 0, con anotaciones del argentino Joaquín Correa (17m. PT) y Ciro Immobile (37m. ST), quien llegó a los 35 goles en el campeonato y superó por uno al polaco Robert Lewandowski, de Bayern Münich, en la búsqueda del botín de oro, y con cuatro por delante del portugués Cristiano Ronaldo, de Juventus.

Será el tercer botín de oro para el fútbol italiano, tras los logrados por Luca Toni (2005-06) y Francesco Totti (2006-07).

Además Immobile está a un gol del récord en Serie “A”, del citado Higuaín, en Napoli, en la temporada 2015-16.

No se definió ayer el tercer descenso, luego del triunfo de Lecce (jugó el argentino Nehuén Paz) ante Udinese (Juan Musso y Rodrigo de Paul) por 2 a 1 y la derrota de Genoa (Cristian Romero) ante Sassuolo por 5-0.

Udinese se adelantó por intermedio del brasileño Samir (36m. PT) y Lecce lo dio vuelta com goles de Marco Mancosu, de tiro penal (40m. PT), y Gianluca Lapadula (36m. ST).

Sassuolo ganó con tantos del marfileño Hamed Junior Traore (26m. PT), Domenico Berardi (39m. PT), Francesco Caputo (21m. ST y 32m. ST) y Giacomo Raspadori (29m. ST).

Milan (Lucas Biglia) goleó en Génova a Sampdoria (Gonzalo Maroni) 4 a 1, con goles del sueco Zlatan Ibrahimovic (4m. PT y 13m. ST), el turco Hakan Calhanoglu (7m. ST) y el portugués Rafael Leão ( 47m. ST); y el noruego Kristoffer Askildsen (42m. ST).

El arquero Gianluigi Donnarumma le atajó un penal precisamente a Maroni (32m. ST).

Hellas Verona venció al también descendido Spal 3 a 0, con conquistas de Samuel Di Carmine (7m. PT y 11m. PT) y Davide Faraoni (2m. ST).

Fiorentina (Germán Pezzella) goleó a Bologna (Nicolás Domínguez) 4 a 0, con goles de Federico Chiesa (3m. ST, 9m. ST y 44m. ST) y el serbio Nicola Milenkovic (29m. ST)

Roma (Diego Perotti ingresó a los 47m. del segundo tiempo, y Federico Fazio y Javier Pastore quedaron en el banco de suplentes) derrotó en Turín a Torino (Cristian Ansaldi) 3 a 2, con goles del bosnio Edin Dzeko (16m. PT), el inglés Chris Smalling (23m. PT) y en guineano Amadou Diawara, tiro de penal (16m. ST); y el español Alex Berenguer (14m. PT) y el marfileño Wilfried Stephane Singo (20m. ST) para el local.

Las posiciones y la última fecha

Hasta el momento, así están las posiciones:

Juventus (campeón), 83 puntos; Inter, 79; Atalanta y Lazio, 78; Roma, 67; Milan, 63; Nápoli, 59; Sassuolo, 51; Hellas Verona, 49; Fiorentina, Parma y Bologna, 46; Cagliari, 45; Udinese, 42; Sampdoria, 41; Torino, 39; Genoa, 36; Lecce, 35; Brescia (x) 24 y Spal (x), con 20 unidades.

(x) Descendieron.

La próxima fecha (última) tiene esta programación prevista:

Sábado: Brescia-Sampdoria (13 hs. de la Argentina), Atalanta-Inter, Napoli-Lazio, Juventus-Roma y Milan-Cagliari (todos a las 15.45).

Domingo: Spal-Fiorentina (a las13), Lecce-Parma, Genoa-Hellas Verona, Bologna-Torino y Sassuolo-Udinese (todos a las 15.45).