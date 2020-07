Scocco “soy un agradecido a Newell`s”

El delantero Ignacio Scocco aseguró que le debe "todo" a Newell´s a la vez que se mostró "agradecido" con el club rosarino que le dio la posibilidad de cumplir "el sueño de ser jugador profesional".

"Soy un agradecido al club. En mi familia me inculcaron desde chiquito ser agradecido y yo a Newell´s le debo todo", señaló el futbolista en diálogo con el sitio oficial de la entidad de Rosario.

Asimismo indicó: "A los 14 años llegué al club y en ese momento venir a Rosario para nosotros era difícil. Se me hizo un poco difícil la adaptación, pero tuve un apoyo muy grande dentro del club y a partir de eso empece a ver cada vez más cerca el sueño de ser jugador profesional".

"El club me formó como futbolista y como persona y hoy puedo estar en esta etapa de mi carrera, sabiendo que hice una digna carrera, que estoy contento y feliz de eso", manifestó Scocco, quien estuvo en Newell´s de 2004 a 2006.

Luego pasó por los equipos mexicanos Los Pumas de la UNAM y Deportivo Toluca, tras lo cual se fue al AEK Atenas de Grecia, al Al Ain de los Emiratos Árabes y volvió a Newell´s en la temporada 2011-2012.

En 2013 emigró al Inter de Porto Alegre (Brasil), en 2014 jugó para en Sunderland de Inglaterra, regresó a la entidad rosarina de 2014 a 2017 cuando se fue a River y hace unas semanas se confirmó que jugará nuevamente en Newell´s donde culminaría su carrera deportiva.