Para el volante de Sarmiento, Federico "La Bruja" Vismara, "lo más justo sería que los ascensos se definan en la cancha". El buen mediocampista del Verde dialogó en exclusiva con Democracia y dejó su punto de vista sobre los principales temas de actualidad.

Entre los conceptos más interesantes, se refirió a la renovación de su contrato y opinó sobre la deuda que la dirigencia mantiene con el plantel profesional.

- ¿Cómo venís atravesando la cuarentena?

- Bien, apenas se decretó el aislamiento me vine para Carcarañá (Santa Fe). Hace ya dos meses que estoy acá y por suerte tranquilo porque en todo este tiempo no se registró ningún caso. Ahora están abriendo un poco la cuarentena, veremos qué ocurre. Pero por el momento está todo muy tranquilo y por suerte estamos pudiendo salir a caminar un poco.

- ¿Entrenás?

- Sí, en la medida de lo posible lo hacemos. Tengo un amigo que tiene un gimnasio y me prestó algunos elementos para trabajar un poco mejor. Así que en ese sentido bien, me muevo en casa.

Sería importante que estemos al día, porque hay chicos que tienen que pagar alquileres y que tienen que mantener a sus familias.

- ¿Qué opinás de las decisiones que ha tomado la AFA con respecto a los torneos?

- La verdad que mucha tele no miro, pero estoy al tanto de las distintas versiones que se manejan. Es difícil dar una opinión porque todavía no se llegó a nada en concreto, pero creo que se deberían incluir a los equipos que están peleando el descenso. Eso se tendría que rever, porque sería importante que los jugadores sigan teniendo trabajo. Con la suspensión de los descensos creo que muchos jugadores van a quedar libres. En la Primera Nacional, si se reinicia el torneo y solo juegan ocho equipos, a nosotros nos favorece, pero hay muchos chicos que se van a quedar sin club. Entonces, yo creo que sería bueno restablecer esa decisión y que todos compitan por algo.

- Se habla también de la posibilidad de decretar los ascensos en un escritorio.

- Sí, pero te repito, todavía no hay nada confirmado. Yo creo que los ascensos se tienen que definir en la cancha. En esta discusión hay intereses y cada uno va a tirar para su lado. Cada uno se fija en lo que le conviene. Pero lo más justo sería que los ascensos se definan en la cancha.



- Si se juega el Reducido sería en el segundo semestre y tu contrato vence el 30 de junio. Imagino que te gustaría seguir.

- Sí, obviamente tengo ganas de seguir. Hemos armando un lindo grupo y estamos en zona de ascenso. El club es muy tranquilo, pero veremos cómo se resuelven las cosas. Primero hay que ver cómo se resuelve la definición del torneo. Y en lo personal hay cosas que me exceden, que yo no puedo hacer nada. Me gustaría que continuemos todos, pero no sabemos. Hay que esperar. La realidad es esa.

- También está el tema económico, la deuda con el plantel. ¿Qué opinión tenés al respecto?

- La deuda estaba desde antes de la pandemia y lo ideal sería que esto se pueda rever. Sería importante que estemos al día porque hay chicos que tienen que pagar alquileres y que tienen que mantener a sus familias. Este atraso nos generó complicaciones a todos, sobre todo en el día a día. De todas maneras, yo creo que hay que tratar de estar tranquilos; los más grandes estamos haciendo lo posible para cobrar la deuda lo más rápido que se pueda. Hoy está todo en manos del presidente (Fernando Chiófalo) y sabemos que se está trabajando para conseguir los recursos para pagar. Está claro que la deuda está desde antes de la pandemia y en ese sentido creo que la dirigencia no se manejó bien.

- ¿Qué aprendizaje te deja todo esto?

-De valorar mucho más las cosas, del día a día, de valorar la vida, de disfrutar de la familia y de ser más solidarios. También tenemos que ser pacientes de todo lo que va a venir. Cuando se produzca la reactivación, seguramente van a surgir nuevos problemas, como la falta de trabajo, por ejemplo. Hay gente que la está pasando mal y creo que ahí es donde tenemos que demostrar nuestra solidaridad. De esta situación tenemos que salir todos juntos.