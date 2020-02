Sarmiento entrena pensando en el partido frente al puntero, San Martín de Tucumán

El plantel profesional de Sarmiento de Junín, que viene de vencer el domingo 2 a 1 en nuestra ciudad a Instituto de Córdoba, prepara ya el importante partido del próximo lunes, que será como visitante frente al sólido puntero de la zona “B” de la Primera Nacional de fútbol, San Martín de Tucumán.

Se enfrentarán desde las 21.50 en “La Ciudadela” de los albirrojos, con arbitraje del internacional Jorge Baliño, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los dirigidos por el santafesino Iván Delfino trabajaron ayer y realizaron tareas físicas en instalaciones del Club y hoy van a entrenar agregando una sesión de fútbol, como para ir preparando el equipo del CAS que tendrá al menos un cambio con respecto al que venció a la “Gloria” cordobesa.

Ello debido a la suspensión que recibirá el capitán del “verde”, Luis Yamil Garnier, expulsado frente a Instituto y en cuyo lugar ingresaría Lautaro Geminiani.



Toda la programación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los árbitros que arbitrarán los partidos de la décima octava fecha del campeonato de la Primera Nacional, la cual se iniciará el viernes 21 y finalizará el lunes 24.

La siguiente es la programación prevista:

Zona “A”

Sábado 22:

A las 17, Barracas Central – Belgrano de Córdoba (TV), será juez Maximiliano Ramírez.

A las 18, Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto, con contralor de Luis Lobo Medina.

A las 19, Agropecuario de Carlos Casares vs. Estudiantes de Río Cuarto, con el contralor de Andrés Gareano.

A las 21, Deportivo Morón – Alvarado de Mar del Plata, siendo juez Mariano Negrete.

A las 21.35, Atlanta – Ferro Carril Oeste (TV), con Adrián Franklin en el controlador.

Domingo 23:

A las 19, San Martín de San Juan – Mitre de Santiago del Estero, siendo árbitro Yamil Possi.

Lunes 24:

A las 17, Platense - Nueva Chicago (TV), con Yael Falcón Pérez como juez.

Desde las 19.05, Temperley - Guillermo Brown de Puerto Madryn (TV), con arbitraje de Fabricio Llobet.

Zona “B”

Viernes 21:

A las 20.05, Atlético de Rafaela - Defensores de Belgrano (TV), con el contralor de Pablo Giménez.

A las 21.30, Gimnasia de Jujuy - Brown de Adrogué, siendo árbitro Juan Pafundi.

Sábado 22:

A las 19, Instituto de Córdoba - Deportivo Riestra, arbitrados por Gerardo Méndez Cedro.

A las 19.35 All Boys vs. Tigre (TV), siendo arbitrados por Diego Ceballos.

Domingo 23:

A las 17, Almagro vs. Villa Dálmine, árbitro: Sebastián Zunino.

18.30, Quilmes - Gimnasia de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa.

Lunes 24:

A las 20.30, Santamarina de Tandil vs. Chacarita, en el estadio Municipal de Tandil, con contralor de Mariano González.

A las 21.50, San Martín de Tucumán – Sarmiento de Junín (televisado en directo), con arbitraje de Jorge Baliño. Serán asistentes Eduardo Lucero y Ernesto Callegari. Como cuarto árbitro fue designado Alejandro Ramírez.