Ambos Mundos se impuso por penales a Independiente y es el primer finalista

Anoche, ante buen marco de público, se disputó la final de la ronda de ganadores del torneo nocturno de fútbol “Horacio Labatti” que organiza la Liga Deportiva del Oeste, cotejo que se definió con disparos desde el punto del penal.

El clásico de barrio entre Ambos Mundos e Independiente se disputó en el estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” del Club Atlético Mariano Moreno. Tras intensos 90 minutos de juego empataron 1 a 1. Ambos Mundos ganó por penales 3 a 1 y colocó a los dirigidos por Carlos "Lagarto" González en la final.

En el partido abrió la cuenta a los 11 minutos con un disparo desde el punto del penal Juan "Peto" Gatti para los tricolores, tras una mano de Oscar Cabrera dentro del área que sancionó el árbitro Pablo Funes.

Aunque por algunos minutos sintió el impacto, Independiente no se desesperó y fue a buscar el empate, que logró a los 25 minutos. Fue una jugada con "suspenso", ya que el balón pegó en el travesaño, fue sacado casi en la línea de sentencia por un zaguero del C.A.M.M. y finalmente Esteban Boyler pudo mandar el balón al fondo de los piolines, para poner el 1 a 1 con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, ambos equipos se cuidaron bastante, apostaron a no cometer errores y, salvo un tiro libre de Ábalos que pareció gol para Ambos Mundos, pero el balón se fue apenas afuera, y una chance que desperdició Axel Sonda para Independiente, no hubo jugadas de mayor peligro y se llegó a la definición con disparos desde el punto del penal.

Arrancó pateando Germán Casco para el triocolor y atajó Eloy López, tras lo cual el disparo de Javier Barraza pegó en un palo. Otra vez atajó López, el disparo de Marcos Villegas y luego Boyler estrelló su disparo en el travesaño.

Gastón Rocha adelantó a los de Villa Triángulo, ya que el disparo siguiente de Lucas Cabrera dio en el travesaño. Elián Pirani concretó luego para Ambos Mundos, Lucas del Papa hizo el único de los cuatro disparos del "rojo" y nuevamente Juan Gatti fue el héroe de los tricolores, al marcar el 3 a 1 definitivo y desatar la gran alegría de la gente de Ambos Mundos.

Mariano Moreno y Sarmiento juegan hoy

Debido a la intensa lluvia que se desató en la tarde del lunes, fue postergado para esta noche el encuentro entre Mariano Moreno (viene de perder por penales ante Ambos Mundos) y Sarmiento (cayó 2 a 1 ante Independiente), quienes se enfrentarán por la semifinal de la ronda de perdedores, con arbitraje de Pablo Fernández en cancha de Jorge Newbery.

El que gana jugará el próximo lunes con el perdedor del anoche, Independiente, mientras que el elenco que caiga derrotado hoy en el estadio de Lavalle y Maipú quedará eliminado y finalizará cuarto en el certamen con luz artificial.

Como preliminares se medirán:

Desde las 19.30, Independiente vs. Sarmiento (categoría 2006).

A las 20.30, River Plate vs. Sarmiento (en la categoría 2009).