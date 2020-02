Huracán ante una difícil misión frente a Nacional de Medellín

Huracán, que no ganó ningún partido en lo que va del año, recibirá hoy a Nacional de Medellín en el cruce revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana, con la misión de revertir la goleada por 3 a 0 que recibió en el partido de ida jugado en Colombia, para poder pasar de ronda.

El encuentro se jugará hoy desde las 19.15 en el estadio “Tomás Adolfo Ducó” de Huracán, será arbitrado por el chileno Julio Bascuñán y televisado por ESPN y DirecTV.

El "Globo" inició un nuevo ciclo con el exfutbolista Israel Damonte como DT, sin resultados hasta el momento ya que en la Superliga empató un partido y perdió tres, mientras que en la Sudamericana fue goleado en Medellín y quedó con un pie afuera, para evitarlo debería golear a los colombianos por cuatro goles de diferencia.

El DT de Huracán no confirmó la formación que asumirá la revancha en Parque de los Patricios, aunque se presume que el arquero Fernando Pellegrino ingresará por el paraguayo Antonhy Silva, blanco de insultos y silbidos en fin de semana pasado de parte de los hinchas, tras la derrota de local ante Aldosivi.

En tanto, el zaguero paraguayo Saúl Salcedo, recuperado de un desgarro, será preservado para jugar el fin de semana ante Talleres por la Superliga y no regresará ante los colombianos.

Nacional de Medellín, que tendrá en la defensa al argentino Diego Braghieri (ex Rosario Central, Arsenal y Lanús), el entrenador Juan Carlos Osorio mantendrá la formación que goleó hace 12 días en Colombia.