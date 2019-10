Baigorrita ganó y alcanzó a La Loba

Hay importantes novedades en el Torneo de Fútbol Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Ayer, en el marco de la novena fecha, Deportivo Baigorrita fue el gran protagonista de la jornada, porque goleó a Origone Fútbol Club 4 a 0 y con ese triunfo llegó a las 18 unidades para alcanzar a River Plate de Junín, en lo más alto de las posiciones.

El noveno capítulo también dejó triunfos de Sarmiento, Rivadavia de Lincoln y Defensa Argentina; mientras que se registraron empates en el resto de los encuentros.

En uno de los choques más importantes, el "Depor" se hizo fuerte en su casa y ante su gente clavó una goleada que invita a soñar. Enzo Benítez por duplicado, Lucas Álvarez y Nicolás Prieto anotaron para el "Depor" que ahora comparte el liderazgo con La Loba.

Al conjunto de Baigorrita le cayó como anillo al dedo el resto de los resultados. Rivadavia de Junín no pudo ante Sarmiento porque en la cancha de Ambos Mundos los pibes del Verde jugaron un gran partido que terminó 2 a 0 con anotaciones de Juan Cruz Cuevas y Guido Cognini.

El Rivadavia que sí ganó fue el de Lincoln que goleó en su estadio a Villa Belgrano por 5 a 0 con los gritos de Iván Gómez, Facundo Blanco y Tomás Uvilla (3).

De esta manera, Sarmiento y Rivadavia (L) sumaron de a tres y vuelven a posicionarse en el torneo para dar pelea.

El resto de la novena fecha se completó con el triunfo de Defensa Argentina ante BAP por 2 a 0; con el empate en uno entre Jorge Newbery y Ambos Mundos; y con la igualdad sin goles entre Mariano Moreno e Independiente de Junín. Cabe recordar que tuvo fecha libre, el puntero, River de Junín.

Lo que viene

En cuanto a la décima fecha, en la que quedará libre Villa Belgrano, se enfrentarán: Ambos Mundos vs. BAP.; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; Independiente vs. Jorge Newbery; Rivadavia de Junín vs. Mariano Moreno; Origone FC vs. Sarmiento de Junín y River Plate espera al Deportivo Baigorrita.