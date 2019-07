Estudiantes se prepara para la Copa Argentina y presentó al uruguayo Diego García

El plantel de Estudiantes de La Plata, que dirige Gabriel Milito, inició ayer la semana de trabajo previa a la competencia oficial que se iniciará el sábado en Cutral Có por la Copa Argentina ante Atlético Mitre de Santiago del Estero, al tiempo que el "Pincha" presentó a su tercera cara nueva, el mediocampista uruguayo Diego García Cardozo.

Estudiantes adquirió el 50 por ciento del pase en un monto que aún no se informó, a Boston River de Uruguay y el joven mediocampista firmó contrato hasta junio del 2023. Tiene 22 años, es categoría 96 y llega precedido de buenos antecedentes.

García llegó a La Plata el viernes último, se hizo la revisión médica y el sábado tuvo minutos en el segundo partido frente a San Lorenzo, cuando los albirrojos cayeron 3 a 2, pero el uruguayo marcó un tanto tras una buena combinación con Gastón Fernández.

Estudiantes que ya tiene a Ángel González y a Federico González, no se retiró del mercado de pases y busca las llegadas del defensor transandino Juan Fuentes, del O'Higgins, y de un mediocampista ofensivo, posición donde uno de los integrantes de la lista es Juan Ignacio Cavallaro, quien ya jugó en el "Pincha".

En el rubro salidas, la única probable a esta altura del mercado de pases es Gastón Campi, quien pretende regresar a Europa después de un préstamo de seis meses en el comienzo de este año, pero aún no hay acuerdo en los valores.

Estudiantes se entrenará toda la semana en horario matutino y el jueves viajará rumbo a Cutral Có, en la provincia de Neuquén, para el compromiso del sábado a las 13.10 por la Copa Argentina, en el estadio Coloso del Ruca Quimey.

Luego, Estudiantes tendrá el debut en la Superliga de Primera División el domingo 28 de julio a las 11 frente a Aldosivi de Mar del Plata, en el estadio Ciudad de La Plata.