Hazaña de Argentina, que empató y mantiene chances de clasificar

El seleccionado argentino femenino de fútbol, que perdía por tres goles, logró ayer una hazaña con el empate ante Escocia por 3 a 3 por el grupo “D” del Mundial de fútbol en Francia que lo deja con chances de clasificación a los octavos de final del torneo ecuménico.

Las delanteras Milagros Menéndez y Florencia Bonsegundo (2), anotaron para las dirigidas por Carlos Borrello, que hoy esperarán los resultados de Camerún y Chile en la lucha por obtener la cuarta plaza de los mejores terceros.

Escocia finalizó cuarta en la zona y, por lo tanto, eliminada del campeonato del mundo.

A diferencia de los compromisos anteriores ante Japón e Inglaterra, la Argentina salió más decidida en ataque con el objetivo de concretar su primera victoria en la historia de los mundiales.



La inclusión de Larroquette para acompañar a Jaimes reflejó el cambio y los primeros minutos del partido tuvieron al seleccionado argentino como protagonista.

Larroquette, a los 16 minutos, cabeceó y su remate dio en el travesaño. Acto seguido, Jaimes capturó el rebote, pero la arquera Lee Alexander impidió su grito de gol.

Esta acción se tradujo en la primera llegada concreta de la Argentina en el Mundial hasta los goles de hoy.

Escocia respondió y Argentina pagó cara una salida defectuosa. Cuthbert remató, Correa rechazó y Little estuvo en el lugar indicado para empujar la pelota a la red.

Argentina, que hizo de la defensa una virtud, dejó espacios que su rival aprovechó.

Beattie, sin marca, convirtió con el remate de cabeza y Cuthbert aumentó la ventaja con una buena definición.

La esperanza argentina renació con los cambios y el relajo escocés. Los ingresos de Menéndez e Ippólito le dieron más fluidez en ataque.

Menéndez, con el pie derecho abierto, resolvió de manera solvente ante la salida de Alexander y Bonsegundo, de media distancia, acrecentó las chances de un milagro futbolístico que finalmente se concretó.

La jueza Ri Hyang-Ok recurrió al VAR para subsanar la falta a Cometti en el área que no vio y el mismo sistema de video otorgó una nueva chance a la Argentina.

La arquera escocesa atajó el remate de Bonsegundo, pero no tuvo al menos un pie en la línea del gol, y con el VAR mediante, la jugadora de Huelva de España no falló en el segundo intento con disparo fuerte al medio.

La Argentina, hasta el momento es mejor cuarto seleccionado entre los terceros, está a un paso de otro hecho histórico.

Para el pase a los octavos de final, necesita que tanto Camerún y Chile, por los grupos “E” y “F”, respectivamente, que hoy enfrentarán a Nueva Zelanda y Tailandia, no ganen sus respectivos compromisos.